La familia de Ortega Cano sigue en el centro de la polémica. Un enfrentamiento con Rocío Carrasco en los medios de comunicación que está haciendo mella en el día a día de la familia, sobre todo en el matrimonio de José Ortega Cano y Ana María Aldón, tal y como ella misma ha confesado en 'Viva la vida'. Unas palabras que pueden provocarle consecuencias en casa aunque "cada día mido menos lo que digo y digo más lo que quiero".

"Llevamos mucho tiempo y espero que en algún momento sea mi momento. Lo hemos pasado muy mal y espero que llegue el momento de volver a entrar y salir y hacer cosas", confesaba resignada en el sofá del plató. En este sentido, Emma García señalaba que parecía que le faltaba algo, sobre todo desde que en verano, Ortega Cano calificaba a Rocío Jurado como "el amor de su vida", unas palabras que no sentaron bien a Ana María.

Telecinco

"Ese fue un punto en el que te planteas muchas cosas: estamos venerando a una persona que no está desde hace muchos años, y los que estamos...", aseguraba Ana María quien destacaba que "a partir de ahí seguimos adelante pero luego vino la docuserie y fue haciendo mella". Así, aseguraba estar "aburrida", sobre todo de la docuserie, subrayando que no está desencantada pero que sí sigue esperando "su momento".



Emma García destacaba que "ella está aprendiendo a discernir lo que quiere y lo que necesita, es una persona esencial para que seas feliz y los que te rodean también", reclamándola que "piense en ti". En este momento, Ana María aseguraba que "el final de 2021 ha sido muy duro porque me veía de nuevo en las puertas del pozo de la depresión y no me da la gana". "Lo que no quiero es caer de nuevo en la depresión y lo estoy consiguiendo por mi misma".

Telecinco

"Si mi marido fue tan feliz con Rocío Jurado haciendo cosas... Yo no soy Rocío Jurado pero soy persona. Yo también quiero sentir que hago dichoso a mi marido y sentir que es feliz conmigo", aseguraba Ana María, quien reclamaba que hay que aprovechar el tiempo para disfrutar y no estar esperando. "Yo tengo mucha necesidad de trabajar: de salir, sentirme realizada...", destacando que la encanta salir y disfrutar con sus amigos y, también le gustaría hacerlo con su pareja, algo que todos los colaboradores veían: "si es que se te nota", aseguraba Diego Arrabal.

Finalmente, Emma García, quien rebajaba la intensidad de este momento, finalizaba, reflexionando que estas declaraciones no debían pasarle factura ya que "esto pasa en todas las parejas, que a veces se va a ritmos diferentes para llegar finalmente al mismo ritmo".

