Ortega Cano se lleva una alegría en plena polémica con Rocío Carrasco. Después de que el torero asegurara que la hija de Rocío Jurado había tenido un comportamiento irregular, ésta cargó duramente contra el viudo de su madre. "Yo nunca he tenido un comportamiento ni ilegal ni delictivo. Puede que irregular algo haya hecho en mi vida como irme de mi casa a los 18 años" dijo en la última entrega de 'Montealto'. "Yo no conduzco, yo no bebo, yo no cojo coches…" y añadió "ya quisiera Ortega Cano que mi comportamiento irregular lo hubiera tenido mucha gente de su casa". Además, dejó claro que, si ella pudiera, borraría a Ortega Cano de la vida de su madre.

Tras escuchar las palabras de Rocío Carrasco, Ana María Aldón, la mujer de Ortega Cano, reaccionó a las duras palabras de la hija de Rocío Jurado y compartió un mensaje de su marido. "Me ha dicho: ‘Estoy muy tranquilo. Tengo la conciencia muy tranquila'", dijo. Pero no todo son disgustos para Ortega Cano. En el vídeo de la parte superior, el torero nos habla de la alegría que ha recibido en plena polémica y que tiene que ver con el mundo taurino. ¿Volverá a vestirse de luces?

Ortega Cano vuelve a los ruedos pero no como torero sino como apoderado del novillero Álvaro Burdiel, una joven promesa de la tauromaquia y está encantado. "Bueno, no eran ganas, ha sido una cosa improvisada y bueno, que ha venido bien y estoy muy contento" cuenta sobre su trabajo como apoderado y habla maravillas de su pupilo. "Como persona es de una familia estupenda, sus padres, su hermano, su hermana son una familia encantadores y como torero me encanta su forma de torear y me ilusiona mucho", comenta. ¿Le gustaría volver a torear? Él mismo te lo cuenta dándole al play.



En el vídeo de la parte superior, el padre de Gloria Camila también nos cuenta cómo se encuentra de salud él y su familia y le preguntamos por Rocío Carrasco. ¿Tiene algo que decir sobre la hija de Rocío Jurado? ¿Qué le parecen los documentos que la joven ha sacado a la luz y con los que le tacha de 'mentiroso'?

