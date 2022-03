Asraf Beno ha desfilado este fin de semana en la I edición de Tenmod Weekend en Málaga. Un evento muy especial en el que se exhiben las últimas tendencias del sector y que ha tenido lugar en el Gran Hotel Miramar. El ex concursante de 'La casa fuerte' ha demostrado sus dotes como modelo ante la atenta mirada de Isa Pantoja, que ha mostrado lo orgullosa que se siente de su chico al verle tan feliz trabajando en aquello que le gusta. Además, no ha ido sola y es que junto a ella estaba su hijo, que no podía parar de aplaudir al ver desfilar a la pareja de su madre.

La hija de Isabel Pantoja ha estado muy atenta al desfile de su chico realizando diferentes fotografías y vídeos que no ha dudado en compartir a través de sus redes sociales para presumir de pareja. Un evento muy especial en el que han coincidido con otros famosos como Ágatha Ruiz de la Prada y Edmundo Arrocet, con el que han mantenido una conversación tras el evento. La ex pareja de María Teresa Campos no ha dudado en acercarse a ellos para mantener una conversación tras el desfile, e incluso se ha hecho una foto con Asraf.

Gtres

Isa Pantoja ha querido apoyar a su chico en este evento tan especial, demostrando que siempre está junto a él para acompañarle y animarle. Por la pasarela, Asraf ha desfilado luciendo trajes nupciales. Sin duda, algo que habrá hecho mucha ilusión a la hermana de Kiko Rivera, que sigue esperando el momento ideal para poder celebrar su ansiada boda con su chico.

Gtres

Además, tras el desfile, la pareja ha podido disfrutar de una comida junto al mar que les ha servido para recargar pilas. "Hoy me salto la dieta", ha indicado Asraf Beno a través de sus redes sociales mostrando lo satisfecho que se siente por el trabajo realizado.

Gtres

Sin duda, un gran plan que ha servido para que Isa Pantoja se despeje junto a su hijo y su chico de todo lo que ha estado sucediendo en su familia, sobre todo después de que Kiko Rivera decidiese realizar unas declaraciones sobre ella que han provocado que la prima de Anabel Pantoja decida alejarse de su hermano por tiempo indefinido.

