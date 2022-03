Han pasado siete años de un momento trágico para la actriz Ana Fernández. La joven tuvo que vivir una experiencia horrible, la más dramática de su vida. Su novio Santi Trancho tuvo un accidente de moto y perdía la vida en el acto. Aunque hayan pasado tantos años, perder a alguien así es de lo más triste, por lo que la actriz lo recuerda a cada instante. Este vez ha querido dedicarle una publicación en su perfil de Instagram. Ana Fernández le ha lanzando unas palabras de amor preciosas a través de una emotiva carta.

"Querido Santi. Quiero dedicarte este post hoy porque me siento muy orgullosa de tu legado, y después de 7 años me apetece que se sepa que se sigue manteniendo vivo", comenzaba la actriz y comienza explicándole al que fue su amor cómo está la vida desde que él no está: "Sigues dando guerra con @cuestafrank y Nacho en las miles de reposiciones de 'Frank de la jungla' y muchas veces enciendo la tv y ahí estáis, peleando, o diciendo 'cagao, que eres un cagao'".

A parte de tenerlo siempre en mente por lo que significó para ella, Ana Fernández lo tiene presente gracias al reciclado de los programas de televisión dónde el cámara trabajó. También le ha querido dedicar unas palabras más personales: "Sabes que siempre te doy las gracias por orquestar y confabular con el universo, desde otro plano, o dimensión… que me encontrara con cierta persona que escribe historias con melodías, que es un gran papá perruno y que me dio y me da una felicidad muy guay, qué ojo tuviste, algún día cuando sea viejita contaré esta mágica historia. "Dicho esto, no dejes de protegernos y echarnos un cable de vez en cuando, te echamos de menos Junglecam", terminaba la actriz muy emocionada y orgullosa.

