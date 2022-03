Irene Villa es un referente en el mundo del deporte adaptado, de superación y de valentía. Todas estos valores le han hecho merecedora de uno de los diez premios Fearless 2022, que se han entregado en Madrid, y en los que también han sido premiadas Ágatha Ruiz de la Prada, por su labor de 'Moda Sostenible'; Fabiola Martínez como 'Mujer Solidaria'; y Mónica Cruz por su compromiso con la 'Visibilidad lucha contra el abandono animal', entre otras mujeres que destacan por sus labores sociales.



"Es un honor estar aquí entre tanto talento femenino", nos contó Irene a su llegada. Para ella, estos premios son especiales, sobre todo por "su nombre: 'Fearless. Sin miedo. Esa es la clave. Para conseguir algo en la vida, el único freno eres tú. La única barrera eres tú y tu miedo. La clave es ser valiente". Irene explica que hay que ser valiente "en todos los ámbitos de la vida. La valentía hay que cultivarla".

Gtres

La deportista, que está deseando volver a competir con su equipo en esquí alpino adaptado, intenta involucrar estos valores a sus tres hijos: Carlos Andrés, Pablo Gael y Eric Adriano, fruto de su matrimonio con Juan Pablo Lauro, del que se separó en 2018. "Con mis hijos hago un trabajo diario de fortalezas humanas. Saber que se puede (es mi lema) y que no hay excusas para lograr lo que uno se propone. Siempre se puede conseguir con constancia, voluntad, sacrifio y disciplina", explica Irene.

La periodista está feliz y se nota. "En la vida hay momentos en los que se siembra, se recoge, se sufre un poquito más... Considero que pese a esos vaivenes, he tenido una vida feliz. Mis hijos tienen salud, yo estoy entrenando y hemos vuelto a las charlas y eventos presenciales", afirma. ¿Y en tanta felicidad entra también el amor? "Estoy enamorada de la vida, de mis hijos, y más amor que ese no lo hay. Siempre digo que el amor está ahí. 'Love is in the air'", nos contesta.

