Marta Castro ha realizado su primera aparición pública dos semanas después de anunciar que ella y Fonsi Nieto habían decidido separarse. Una inesperada noticia que ambos dejaron claro que habían tomado de "mutuo acuerdo" después de nueve años de relación y un hijo en común llamado Hugo. El principal motivo por el que decidieron dar este paso fue por un "desgaste de su relación". Una ruptura que se produjo meses antes de que la noticia se hiciese pública como bien explicó el dj a esta revista.

Ahora, durante el evento que ha realizado la revista 'Yo Dona' con motivo de la Madrid Fahion Week, Marta Castro ha reaparecido luciendo un espectacular vestido rojo y muy sonriente. Durante este evento, no ha dudado en explicar cómo se encuentra después de haber punto y final a su relación con Fonsi Nieto. Si quieres descubrir todo lo que ha dicho sobre esto no dudes en hacer click en el vídeo de arriba.

De esta forma, la empresaria ha retomado su agenda pública desvelando cómo vive esta nueva etapa de su vida separada de la que ha sido su pareja durante nueve años. A pesar de todo, ambos dejaron claro desde un primer momento que seguirían unidos por el bien de su hijo. "Nuestros caminos se separan pero el amor hacia lo más importante, nuestro hijo, nos mantendrá unidos", explicaban en el comunicado que decidieron hacer público a través de sus redes sociales.

