Este martes 22 de febrero se conocía una triste noticia sobre Fonsi Nieto y Marta Castro. La pareja, tras nueve años de amor, decidían poner punto y final a su relación. El dj ha sido el primero en contarnos a DIEZ MINUTOS cómo se encuentra tras conocerse la noticia. Esta misma tarde, pero a través de sus redes sociales, era Marta la que quería dar más detalles de esta sorprendente noticia.

"Llevamos separados desde septiembre", eran las palabras del sobrino del desaparecido Ángel Nieto. La ex pareja de Fonsi también ha querido contar cómo se encuentra con un pequeño comunicado en Instagram junto a una foto de ellos. "Después de más de nueve años de respeto y amor, tanto Fonsi como yo os anunciamos nuestra separación", ha comenzado diciendo.

"Se trata de una decisión tomada de mutuo acuerdo, desde ese mismo respeto y amor con el que formamos nuestra familia. Nuestros caminos se separan pero el amor hacia lo más importante, nuestro hijo, nos mantendrá unidos", terminaba Marta recibiendo muchos comentarios de apoyo; entre ellos los de Laura Matamoros, Sofía Suescun y Colate.

La última vez que Fonsi Nieto publicó una imagen junto a su mujer, fue en marzo del pasado año, donde mostraba el resultado de la habitación de su hijo, Hugo. Unas semanas atrás compartía un recuerdo de su boda con Marta, que tuvo lugar el 30 abril de 2017 en una romántica ceremonia que tenía lugar en un hotel de Ibiza y a la que acudieron más de 500 invitados.

