Mar Regueras vuelve al teatro. De la actriz destacaría la capacidad que tiene para adaptarse a los buenos y a los malos tiempos, sobre todo a estos últimos, cuando no llegan ofertas de trabajo y le obligan a buscar una salida. En su caso, la encontró como agente inmobiliario, lo que supuso un gran cambio en su vida, al que se adaptó sin aspavientos, convencida de que a las actrices cumplir años les pasa factura, como bien acaba de reconocer la actriz británica Emma Thompson, en un discurso que ha dejado temblando a los mandamases de la industria cinematográfica. Y como no hay mal que cien años dure, Mar ha vuelto al teatro con una obra de Ángel Caballero: 'El último baile de Miss U', una obra inspirada en la figura de Amparo Muñoz que se estrenó en el Teatro Pavón de Madrid el pasado 4 de marzo, donde permanecerá hasta finales de mes. Una obra que le permite demostrar su capacidad para la ironía, la comedia y el drama. "Es un regalo que muy pocas veces nos hacen a las actrices que tenemos una determinada edad. Una obra en la que hay amor, ironía, un drama con una buena dosis de comedia", cuenta.

"Cuando empecé con los ensayos, pensé en dejarlo"

Mar Regueras llevaba más de una década sin subirse a un escenario porque no la llamaban y reconoce que pensó en no hacerlo. "Cuando empecé los ensayos hubo un momento que pensé en dejarlo, por mis propios miedos, pero después de hablar con compañeras como Ana Milán, me dijeron que esos nervios se me pasarían, entonces saqué la guerrera que llevo dentro de mí, y dije: por mis ovarios que hago esta obra" y aclara por qué habla tanto de la edad. "No porque tenga complejos, pero es que a partir de los cuarenta, cuando yo me sentía en lo mejor de mi carrera, ya que me había hecho un pequeño nombre en la profesión, dejé de trabajar. No me llamaban, como le ocurre al personaje de esta función y a tantas compañeras de profesión", asegura.

Mar Regueras explica que, cuando su teléfono dejó de sonar, "pasas por muchas etapas. Cuando yo me dedico al sector inmobiliario no dejo de ser actriz, lo que ocurre es que necesito comer, pagar el alquiler, los estudios de mi hija, y para eso tengo que hacer otras cosas" y cuenta qué no se explica el parón ni por qué no se valora la experiencia. "Es una tristeza que así sea, parece que sólo sirve el ahora. Siempre he dicho que para triunfar no solamente vales por lo que haces, sino que valoran mucho que estés en el lugar oportuno, con las relaciones precisas".

"Mi hija, que ahora tiene 15 años, es mi prioridad"



"Y yo esa etapa no la he cultivado tanto, porque soy una persona muy casera, que después del trabajo me gusta irme a mi casa, para estar con mi hija que ahora tiene 15 años, pero cuando era pequeña dependía absolutamente de mí. Ella es mi prioridad", cuenta. La actriz recuerda que llamó a 100 personas y solo le contestaron tres y que ha pasado difíciles momentos. "He tenido muchos porque económicamente lo hemos pasado muy mal, es la razón por la que hay que reinventarse" y así lo hizo ella metiéndose a agente inmobiliario. "Me reinventé como agente inmobiliario y he aprendido que es más fácil vender a los demás que a una misma", declara.

A su vuelta al teatro, Mar suma un programa de radio "Hablando contigo”, en Decisión Radio, aunque reconoce "me gustaría volver a la tele, porque es algo que hice en mis inicios con Ramón García y con Alonso Caparrós, de quienes guardo un gratísimo recuerdo". La actriz también nos cuenta cómo vivió la pandemia y cómo lleva ser madre de una adolescente, Violeta, de 15 años. "Es una niña muy fácil. Tiene 15 años y yo no vivo los problemas que tienen otros niños porque es muy responsable... Las dos nos cuidamos mutuamente, Violeta es más cariñosa porque, claro, tengo que hacer el papel de madre, soy estricta en muchas cosas, muy ordenada", revela.

Entrevista realizada en el Teatro Pavón, calle de Embajadores, 9, Madrid.

Mi foto favorita

"Esta foto con Emilio Aragón y el equipo de 'El Juego de la Oca' me gusta porque las bailarinas teníamos protagonismo".

