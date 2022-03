Paula Echevarría y Javier Castillo, 'Poty', son amigos desde muchos años. Por este motivo, la actriz no ha dudado en elegirle a él como la persona ideal para ser el padrino del hijo que tiene en común con Miguel Torres. Sin duda, una noticia que ha emocionado mucho al coreógrafo, que ha aprovechado su reaparición en la presentación de la firma Félix Romero durante la Cibeles Madrid Fashion Week para desvelar cómo se enteró de esta decisión.

El amigo de Paula Echevarría ha reconocido que lo vivió como un momento muy emocionante, sobre todo por la persona que terminó diciéndoselo. "Me lo dijo Daniella, fue super emotivo. Iba sentando en la parte de atrás del coche con mi mujer y Daniella estaba sentada entre los dos y dijo que guardásemos silencio que iba a decir una cosa. Fue muy emotivo, nos hizo mucha ilusión a todos", ha reconocido visiblemente feliz al saber que sus amigos han pensado en él.

Instagram

Paula Echevarría fue la encargada de hacer pública la noticia hace unos días a través de sus redes sociales. La actriz aprovechó el primer Carnaval de su hijo para compartir una instantánea en la que aparece Miki con Poty donde desvelaba que él sería el padrino del pequeño. "Paula y yo somos muy buenos amigos desde hace muchos años y Miki es una alegría, está todo el mundo feliz en la familia y en la de los amigos con él. Me hace muchísima ilusión que me haya encomendado esta misión", ha desvelado ahora él.

Sin duda una gran noticia que demuestra la gran relación que existe entre ellos, muy diferente a lo que le ha sucedido con David Bustamante. El coreógrafo ya ha desvelado en más de una ocasión que su relación con el cantante es completamente nula, algo que parece no haber cambiado. "Es inexistente, una pena pero bueno la vida es lo que es, pasan cosas que uno ni espera. Ahora mismo no creo que sea importante hablar de ello, ha pasado tanto tiempo que no da más de sí", ha indicado dejando claro que no cree que la situación entre ellos vaya a mejorar.

