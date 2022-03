Tamara Falcó ha aparecido radiante en la presentación de su colección cápsula para la firma TOUS. Unas joyas que están inspiradas en el catolicismo, algo que define a la perfección a la hija de Isabel Preysler. Durante este evento tan importante para ella, la colaboradora no ha dudado en hablar sobre su relación con Iñigo Onieva, y tras dejar claro si sería capaz de perdonar una infidelidad o no, Tamara ha reconocido que se encuentra en un gran momento con su chico, al que considera una auténtica "joya".

La empresaria ha explicado que ahora se encuentra en una fase muy bonita de su relación: el noviazgo. Además, ha reconocido que para que las cosas entre ellos funcionen mejor han decidido hacer un importante pacto que haga que cada uno conozca en profundidad las cosas más importantes de la vida del otro. ¿Quieres saber en qué consiste este gran trato? Pincha en el vídeo de arriba y descúbrelo.

Gtres

Lo cierto es que Tamara Falcó e Iñigo Onieva han ido consolidando poco a poco su relación, hasta el punto de que él se ha convertido ya en un miembro más de la familia. Desde que se supo su romance, ambos no han dudado en presumir de su amor, de hecho, ya sabemos hasta cómo le suele llamar él a Tamara en la intimidad. Ahora, hemos conocido un poco más de ellos gracias a las últimas declaraciones de su chica, en las que ha contado qué es lo que más le gusta de él y cómo es su relación. "Encontrar a alguien con quien te llevas bien, nos reímos, él es super familiar...", ha indicado. No te quedes sin saber nada de lo que ha dicho haciendo click en el vídeo.

