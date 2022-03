Desiré Cordero y Atila Escolano: La nueva pareja de moda

Desiré Cordero ha presumido de nuevo novio en la 'MBFWM'. A la pareja se les ha visto de lo más enamorada en el desfile de Malné. La joven y el actor Mario Casas estuvieron saliendo seis meses, dado que fue en agosto cuando se confirmó el rumor de que estaban viéndose tras salir a la luz unas fotografías en las que aparecían besándose y muy cómplices. Ninguno de los dos lo confirmó oficialmente, pero sí que la joven contaba por sus redes sociales que estaba en una etapa de su vida preciosa.

Ahora la que fuera Miss Universo España 2014 tiene una nueva ilusión. Atila Escolano es el responsable de devolverle la sonrisa y la ilusión en el amor a la joven. La pareja comparten profesión, ya que Atila también fue Mister Granada 2021 y quedó primer finalista en Mister International Spain.

Desiré Cordero siempre intenta despistar con sus relaciones, pero las redes sociales suelen delatarle. Hace unos días, Desiré y Atila colgaron en sus respectivas cuentas de Instagram unas fotos en la misma bañera del mismo hotel en Madrid. Mismo ángulo y, desde luego, la típica foto que te ha hecho otra persona.

Una imagen de los dos besándose en la cama en blanco y negro confirmó todas las sospechas. Los dos modelos hacen una pareja increíble y les deseamos desde DIEZMINUTOS una felicidad plena.

