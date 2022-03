Los jueves en Instagram son los días del 'TBT' (Throwback Thursday), la fecha en la que los usuarios de redes sociales comparten fotos que les producen nostalgia: de su infancia, de un viaje especial, con un look diferente... Y un famoso actor ha conquistado, aún más, a sus seguidoras compartiendo una imagen de cuando solo era un niño. Ahora tiene 25 años, es hijo de la actriz Ana Duato, mide 1,79 y ha protagonizado series como 'Élite' y 'Playa Negra'. ¿Aún no sabes quién es? Te damos la pista definitiva: ha comenzado a grabar 'La última', una seria de Disney+ junto a su novia, la cantante Aitana. Efectectivamente, el niño que aparece en la foto es Miguel Bernardeau.

Pues sí, hubo una época en la que Miguel Bernardeau, a pesar de la fama de su madre, era un niño más, cuyo rostro era totalmente desconocido y al que le gustaba jugar al fútbol con sus compañeros de colegio. Ahora, gracias a su abuela, hemos descubierto una foto de su infancia y la verdad es que el actor tampoco ha cambiado tanto. Esas pecas, color de pelo y ojazos le delatan.

"Mi abuela me ha enviado esta foto. 'Mira lo guapo que eras'. Gracias abuela", comenta el actor junto a la foto. Sus seguidoras han comentado la instántea: "Qué bebé", "Más bonito imposible", "Lindo", "Qué monada", "Eras y eres"... Y a todas ellas se ha sumado su novia Aitana, que con un simple "Dios mío", lo dice todo: a ella también el encanta la imagen.

Miguel Bernardeau y Aitana Ocaña comenzaron a salir después de la ruptura de la cantante con su compañero de 'OT', Miguel Cepeda. Se rumorea que comenzaron a salir en otoño de 2018 pero hasta abril de 2019, la cantante no subió su primer vídeo en Instagram junto al actor. Desde entonces les hemos visto juntos en numerosas ocasiones: en sus vacaciones en Ibiza, paseando por Madrid o dedicándose románticos mensajes a través de sus redes sociales. "

