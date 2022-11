La última llegará en exclusiva a Disney+ el próximo 2 de diciembre con todos los episodios.

La Última es la historia de los encuentros y desencuentros de Candela y Diego en un viaje a través del amor, la amistad y la lucha por abrirse camino. La serie está protagonizada por Miguel Bernardeau (Josefina, Élite, Todo lo otro) en el papel de Diego, y Aitana, el fenómeno musical del momento y la artista pop más importante del país (Mon Amour – Remix, Formentera, Quieres, Mariposas, En El Coche…), que interpreta a Candela en su primer trabajo como actriz.



La Última es un retrato generacional sobre la madurez, la lucha por abrirse camino, el amor, la complicidad y el poder de la amistad. Es la historia de Candela (Aitana Ocaña), una chica que trabaja en una empresa de logística mientras persigue su sueño de convertirse en cantante. Su vida cambia una noche cuando un ejecutivo de una discográfica multinacional la escucha cantar en un bar. Esa misma noche, Candela se reencuentra con Diego (Miguel Bernardeau), un antiguo compañero de su instituto que lucha por ser boxeador profesional. Aquí comienza “La Última”, una historia de superación, decepción, ilusión, valentía y empoderamiento.

Además de los protagonistas, han participado en “La Última”: Aitor Luna (Los hombres de Paco, Velvet, La catedral del mar, Valeria), Luis Zahera (ganador del Goya a Mejor Actor de Reparto por El reino), Jorge Motos (nominado al Goya a Mejor Actor Revelación por Lucas), Sandra Cervera (El secreto de Puente Viejo), Jorge Perugorría (protagonista de Fresa y chocolate y reconocido recientemente con la Medalla de Oro de la Academia de Cine de España por su contribución al cine español con películas como Volavérunt, Cuando vuelvas a mi lado o Vientos de La Habana), Óscar de la Fuente (nominado al Goya a Mejor Actor Revelación por El buen patrón), David Castillo (Aída, Besos al aire, El Cid), y Esther Ortega (Desaparecida, Cuéntame cómo paso, Madres).

La primera serie española de Disney+

Sofía Fábregas, vicepresidenta de producción original de Disney+ en España, ha afirmado: “’La Última’ refuerza el ambicioso proyecto de la producción original de Disney+ en nuestro país. Hemos reunido a un potente equipo creativo y artístico para contar una historia que sabemos que conectará con espectadores tanto de nuestro país como del resto del mundo”. “Además” continúa Fábregas, “poder contar con el talento de Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau, ambos iconos generacionales con un gran prestigio en sus ámbitos profesionales, es un auténtico privilegio que estamos seguros de que elevará a “La Última” a la categoría de fenómeno, con un increíble impacto a nivel internacional.”

Aitana es el fenómeno musical del momento. Fue la artista española más escuchada en Spotify en 2021, acumulando más de 100 millones de reproducciones globales, y ha recibido prestigiosos galardones nacionales e internacionales a nivel discográfico y por sus actuaciones en directo.

Aitana ha asegurado: “Este será el primer proyecto del que formo parte como actriz, me siento muy entusiasmada y con muchas ganas, voy a dar el máximo. Estoy muy feliz también de poder aportar parte de mi mundo musical a la serie, y de poder compartir esta experiencia única con un equipo de personas maravillosas”.

Miguel Bernardeau es un actor español conocido internacionalmente por su papel de Guzmán en la serie de “Élite” (Netflix). Recientemente ha estrenado la serie “Todo lo otro” (HBO Max), y tiene pendiente el estreno de “1899”, la nueva serie de los creadores de “Dark” (Netflix). En cines, ha participado en películas como “Ola de crímenes”, de la directora Gracia Querejeta, “Es por tu bien”, de Carlos Therón, y “Josefina”, de Javier Marco.

Por su parte, Miguel Bernardeau ha dicho: “Estoy muy orgulloso de formar parte de este proyecto y de trabajar con personas a las que admiro y respeto. El universo que estamos creando tiene algo muy especial y el equipo se está dejando la piel para que sea espectacular. Estoy deseando comenzar el rodaje para darle vida a Diego”.