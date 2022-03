La diseñadora de moda, Vicky Martín Berrocal, arranca una nueva vida. En los últimos días, tras hacerse pública su ruptura con el empresario portugués, ha hecho las maletas para volver a Madrid después de años afincada en el país vecino. Una mudanza en la que sus amigos y familiares le han arropado, algo que han demostrado en una multitudinaria y emotiva fiesta por sus 49 años. Rodeada de amigos, rostros conocidos y familiares, aunque sin su hija Alba que se encuentra en París, ha disfrutado de una memorable fiesta.

La tarde empezaba con nervios por parte de la diseñadora que arañaba todos los minutos posibles para terminar de maquillarse, algo que hizo de la mano de profesionales y que, con tonos tierra y rosados (a juego con su vestido) mantenían su estilo natural. Pero a pesar bajó del coche puntual deslumbrando con un vestidazo de su propio diseño, con escote en forma de corazón, hombreras y manga larga, entallado en tono rosa. Un look que finalizó con unos zapatos Jimmy Choo del mismo tono y con su pelo recogido, como viene siendo su marca, en una trenza larga.

Instagram @pau_eche

Aunque la diseñadora, aún con la resaca de la fiesta, no ha compartido aún imágenes, sus amigas sí que han compartido algunos de los mejores momentos que se vivieron en la celebración. Entre otros el momento en el que Vicky soplaba las velas de su tarta de chocolate, traída de manos de su hermana Rocío, tras lo cual se marcaba unos bailes, y no sola sino también acompañada con sus amigos.

Instagram @pau_eche

Entre sus parejas de baile destacó Miguel Torres, el novio de Paula Echevarría, quien se encargaba de inmortalizar la escena para su Instagram.

Instagram @pau_eche

Esther Cañadas, Elena Hernández, Macarena Rey o Tamara Falcó han sido algunas de las invitadas que cumplieron escrupulosamente con el 'dress code' de la fiesta: rojo pasión para ellas. Mientras que entre los hombres destacó el traje negro.

Instagram @pau_eche

Entre las diferentes , entre los presentes se encontraba Antonio Carmona, quien cogía el relevo en un momento dado a la propia homenajeada ante el micrófono, dando un concierto en vivo a todos los allí presentes, que muchos de ellos recogieron con sus móviles. Y es que, la propia Esther Cañadas aseguraba en sus stories: "La que has liado, amiga".

