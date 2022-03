Cada vez falta menos para que comience la nueva edición de 'Supervivientes 2022', lo que ha provocado que surjan las primeras especulaciones sobre qué famosos serán los que decidan ponerse a prueba en este 'reality' extremo. Uno de los nombres que ha sonado con más fuerza durante estos últimos días ha sido el de Vicky Martín Berrocal, lo que ha hecho que ella decida pronunciarse a través de sus redes sociales para aclarar si es realmente cierto que participará en este concurso.

La empresaria, de la que hace poco tiempo se supo que se ha separado de João Viegas Soares, ha dejado claro que no tiene pensado concursar en 'Supervivientes'. "No voy a ir a ‘Supervivientes 2022’. Ni al 23, 24, 25, 26, 27…", ha explicado asegurando que no piensa estar ni en esta edición ni en la siguientes, y es que parece tener bastante claro que no quiere participar en este 'reality'.

Además, Vicky Martín Berrocal ha intentado zanjar estos rumores en tono de humor aclarando a qué evento sí que tiene pensado acudir. "Sí iré a la feria de Sevilla el 30 de abril, 1 de mayo, 2, 3, 4, 5, 6, 7… Esta información está contrastada y confirmada", ha explicado haciendo un 'guiño' al programa al asegurar que lo que no sabe es si "sobrevivirá" a la Feria de Sevilla 2022.

De esta forma, la diseñadora de moda se ha unido a otras famosas que ya han querido dejar claro que no estarán en este 'reality' extremo como Julia Janeiro, que ha asegurado que jamás participaría en uno; hasta Rosario Mohedano, que ha dejado claro que no quiere saber nada de la cadena; o Marta Riesco, que ha confesado que no cree que ese concurso sea para ella. El nombre que cada vez parece sonar con más fuerza como posible participante es el de Agustín Pantoja, que podría estar negociando la cantidad por la que estaría dispuesto a ponerse a prueba en este concurso extremo.

