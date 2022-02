Vicky Martín Berrocal y João Viegas Soares han roto pero ¿quién tomó la decisión? El pasado 21 de febrero, conocíamos que la diseñadora sevillana y el empresario portugués habían decidido tomar caminos separados tras más de tres años de amor, una relación que DIEZ MINUTOS descubrió EN EXCLUSIVA en febrero de 2019. Las alarmas saltaron cuando Vicky no volvió a su casa en Portugal, país al que se mudó para estar con João, y, el pasado Día de los Enamorados, no le escribió ningún mensaje en sus redes sociales cuando, siempre que podía, le dedicaba bonitas palabras al hombre que le había devuelto la ilusión en el amor.

Vicky no se ha pronunciado sobre su ruptura pero sí que ha compartido una reflexión que podía dejar entrever su estado de ánimo que no parece ser muy bueno. "El último en soñar, que apague la luna" se podía leer en uno de los Stories que compartió y, ante la ausencia de su hija que está en Kenia para conocer el trabajo de la ONG española Asociación Índigo Mfangano, se ha refugiado en su madre.

Una de las grandes preguntas tras la ruptura entre Vicky Martín Berrocal y João Viegas Soares es quién decidió romper su relación. DIEZ MINUTOS ha podido saber que fue el empresario portugués quien decidió poner punto y final a su historia de amor y la diseñadora lo está pasando fatal porque no se esperaba la separación. La madre de Alba Díaz había puesto toda la carne en el asador en esta relación e incluso se mudó a Portugal para estar más cerca del empresario.

Vicky, que llegó a hablar de planes de boda con João, se ha centrado en su trabajo y su familia para recuperarse de la separación. Ha utilizado sus redes sociales para mostrar un adelanto de su nueva colección de primavera-verano y su madre y su hermana son su mejor compañía. ¡Mucho ánimo!

