Kiko no gana para disgustos, el año no ha comenzado bien para el hijo de Isabel Pantoja. A sus problemas familiares se suman los de salud. El DJ lleva más de un mes andando con ayuda de unas muletas por culpa de una fuerte crisis de gota, de hecho visitaba a su tío Bernardo a duras penas debido a sus problemas de movilidad. Pero este no es el única enfermedad crónica con la que tiene que luchar el hijo de la tonadillera, Kiko Rivera ha anunciado que ahora también padece diabetes. Así lo ha comunicado el mismo a través de sus redes sociales con un mensaje en el que deja claro que se encuentra aún asimilando este nuevo revés en su salud.

"Estamos acostumbrados a subir solo las cosas bonitas. Pues bien, desde este jueves que estuve en el médico,me han diagnosticado diabetes (herencia de mi madre y mi tío Bernardo). Estoy asimilándolo todavía y estos son los números en ayunas. Toca cuidarse chicos, toca tomarse la vida de otra manera, toca echarle huevos y, sobre todo, toca vivir", ha escrito en uno de sus 'stories' junto a una imagen que muestra un medidor de los niveles de glucosa que indica el problema con el que ahora tiene que convivir el hijo de Isabel Pantoja.

Instagram

Un nuevo golpe en la vida del DJ que ha estado marcada desde noviembre de 2020 con las continuas disputas familiares. A su guerra con su madre, sus tiras y aflojas con Anabel Pantoja, Kiko Rivera abrió un nuevo melón con unas polémicas declaraciones sobre su hermana Isa Pantoja, que llegaron a costarle su entrada en el reality 'Secret Story'.

