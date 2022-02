Kiko Rivera no atraviesa su mejor momento. Las consecuencias de sus agrias palabras en una polémica entrevista siguen abriendo la brecha que se ha abierto con su hermana, Isa Pantoja, y su madre. Esto ha hecho que el DJ quiera mantenerse alejado de los focos hasta que las aguas vuelvan a su cauce, aunque parece que la situación cada vez está más revuelta y más de actualidad. No obstante, sus palabras en público le están pasando factura en el trabajo haciendo que Mediaset rompiera un contrato con él para que entrara en 'Secret Story', y, parece, que también en la salud, tal y como ha asegurado en su perfil de redes sociales.

Según ha publicado el hijo de Isabel Pantoja, su salud no se encuentra muy bien, y es que lleva un mes con fuertes dolores que, a pesar de haber acudido a los médicos, no han remitido. Dolores tan fuertes que, aunque no son nuevos para el DJ puesto que se trata de una enfermedad crónica que padece, le están quitando el sueño y están impidiendo que pueda hacer una vida normal.

"Estoy hasta las narices del dolor de gota", declaraba el DJ con una story en la que escribía en mayúsculas en un fondo negro, "llevo un puñetero mes sin poder doblar la rodilla. Ya no sé qué coño hacer y estoy empezando a desesperarme". Unas declaraciones que acompañaba con dos emojis: llorando y desesperado. "Por favor, que alguien venga y me corte la pierna", añadía horas más tarde lamentándose de que tan solo tiene 38 años. Aunque no es la primera vez que habla de este ataque pues ya en enero confesó que tenía que buscar la ayuda de muletas para andar debido a los dolores, los mismos que le hicieron abandonar 'Supervivientes'.

La polémica se mantendrá vigente

Lo que está claro es que la imagen de Kiko Rivera, Isabel e Isa Pantoja será muy difícil que se repita, al menos en los próximos meses. Y es que la hija de la cantante ya ha dejado claro que, por ahora, no tiene ganas de volver a ver a su hermano ni de tener un primer contacto de nuevo.

Esta distancia se verá, sobre todo, en la futura boda de Isa con Asraf, adonde la joven ha negado que tenga intención de invitar a su hermano ya que, considera, que no sería apropiado después del desprecio que el DJ le hizo a través de la polémica entrevista.

