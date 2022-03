Terelu y Makoke han vuelto a tener una confrontación en directo, pero esta vez no a cuenta de Rocío Carrasco, sino por las vacaciones de la ex de Kiko Matamoros en México. Precisamente su ex cuestionó el alto nivel de vida que cuenta la ahora colaboradora de 'Viva la vida', poniendo en duda que sus ingresos le permitieran este tipo de vacaciones ya que solo colabora con el programa tres días al mes. Seguidamente, era Terelu quien, en 'Sálvame Lemon Tea', se unía a Kiko. "¿Qué hace la ex de Matamoros para estar de vacaciones un día sí y al día siguiente, también?", se preguntaba en plató.

Horas más tarde, ambas se encontraban en el plató de 'Viva la vida', y el programa no dudó en poner estas discrepancias sobre la mesa. Makoke empezó preguntando qué daño hacía por haberse ido de vacaciones, algo que le había costado su trabajo. "Una hace lo que puede. ¿Qué malo tiene? ¿Hago daño a alguien?", se preguntaba la colaboradora mientras que Terelu comentaba por lo bajo que ella tenía puntos que cuestionar. "Yo cuestionaría algunas cosas, en el momento que yo quiera".

Mediaset

En ese momento, Makoke preguntó a Terelu por qué ella decía eso, momento en el que la presentadora le lanzó un zasca: "No lo digo yo, lo dice el programa, sabes lo que es un programa de televisión, ¿no?", a lo que añadió seguidamente que "a mi lo que tú hagas en mi vida, sabes que, sinceramente, lo respeto pero me da igual. Pero la gente se pregunta". Una pregunta que dolió mucho a su compañera.



Una frase que no gustó nada a la ex de Kiko Matamoros que consideraba a Terelu como su amiga: "Cuando a ti te han dado hostias por todos los lados, la única que te ha defendido he sido yo", apuntaba Makoke a lo que Terelu respondía rápidamente que en "eso yo no estoy muy de acuerdo". "Yo me he partido la cara por ti, muchísimas veces", decía Makoke sin contestar a Diego Arrabal quien pedía que explicara cuándo lo había hecho. Mientras tanto, Terelu aseguraba estar a punto de estallar a lo que Makoke aseguraba que "no te tengo ningún miedo", mientras que la Campos respondía que "exploto con quien quiero y cuando quiero".

Mediaset

Minutos más tarde, tras la intervención de Raquel Bollo para intentar poner paz entre ambas, Terelu aseguraba no entender porqué esa frase había dolido a su amiga: "A mi me importan lo problemas de mis amigas, no sus vacaciones", algo que Bollo apuntaba: "dentro de que se entiende que estás leyendo un Cue, deberías haberte alegrado porque pueda permitírselo". Y es que, minutos más tarde, Terelu aseguraba que desde hace un año, algo ocurrió que la distanció de Makoke, de la que nunca ha sido íntima amiga. Algo que no ha contado ni siquiera a la involucrada "porque puede que en el fragor del día lo cuente y no quiero".

Makoke da explicaciones sobre su viaje

Un enfrentamiento que dejaba la tensión el plató hasta la vuelta de publicidad. Allí Diego Arrabal apuntaba a que su viaje le podía haber costado entre 16.000€ y 20.000€, momento en el que Makoke explicó que, además de su sueldo en televisión, tiene una empresa de sujetadores que trabaja para instaurar en México y Estados Unidos, motivo por el que había viajado al país azteca. Además, apuntó a que su novio tiene cuatro empresas por lo que "quiero disfrutar ahora que puedo y me lo puedo permitir".

Tras ello, la hija de María Teresa Campos le dijo a Makoke que está mal que exhiba sus vacaciones en México porque hay gente que se puede sentir ofendida al no poder permitírselas cuando ella ha hecho un reallity exhibiendo a sus chicas de servicio, su ropa de marca. Un argumento que no le valió a Makoke porque "yo escucho a mis seguidores y ninguno piensa así".

