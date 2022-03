No hay día que en 'Sálvame lemon tea' no conozcamos algún aspecto desconocido sobre la vida de una de sus presentadoras. Las dos lo dan todo durante el programa, y esta vez, mientras María Patiño y Terelu Campos repasaban la última hora sobre la separación de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristinaal comienzo de ‘Sálvame lemon tea’. La hija de María Teresa Campos hacía una reflexión que hacía saltar todas las alarmas. “Amo a Pablo, amo a Pablo Urdangarin”, reflexionaba Terelu al ver las últimas imágenes del hijo de los exduques de Palma.

Una afirmación que hacía que María Patiño, reaccionase enseguida sobre las palabras de su compañera de programa. “¿Tú estarías con un chico como Pablo, así de joven?”, se interesaba Patiño tras el comentario de su compañera. Una pregunta a la que Terelu contestaba rápidamente: “No, no… yo no. No me gustan, a mí siempre me han gustado mayores”, decía la mayor de las Campos mientras cantaba el famoso tema de Becky G. "A mí me gustan mayores".

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La ilusión de María Patiño con la vuelta de #SalvameLemonTea pic.twitter.com/6KSJJEDSuD — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) March 3, 2022

“¿Pero a ti que te gustan más mayores que tú?”, continuaba interrogando María. “Sí”, respondía tajante Terelu. “No es precisamente para que yo me sienta más joven… es para que no me dé por saco, para todo lo contrario. Quiero tener un tío normal, que me haga sentir normal y no tenga que ser una modelo con 56 años”, aseveraba la presentadora ante el aplauso del público.

Algo totalmente contrario a lo que piensa María Patiño. Aunque la sevillana se encuentra felizmente enamorada, dice que si algún día lo dejase con su marido se buscaría un novio mucho más joven que ella.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io