Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio no pueden estar más felices. La pareja, que surgió en 'Supervivientes', está a punto de convertirse en padres por primera vez. Una noticia totalmente inesperada para sus fans pero que ha llenado de alegría a la influencer y el cantante. Hace tan solo unos días, Violeta celebraba su cumpleaños y desvelaba el sexo de su futura hija, Gala. Después de semanas de incertidumbre, Violeta, por fin, conocía el sexo de su bebé. Y tras esta información, la pareja ha ido dando más pistas sobre su bebé como quién será su padrino. Y el elegido no es otro que un gran amigo de la pareja que participó junto a ellos en 'Supervivientes'.

Omar Montes será el padrino del hijo de Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio. Así lo anunció el cantante de 'Diablita' en mitad de un concierto que ambos han ofrecido este fin de semana en Barcelona. En este último concierto, cuando llegó el momento de cantar la canción que tienen juntos, Violeta subió al escenario con ellos y Fabio dio públicamente la noticia referida a su íntimo amigo y compañero de profesión: "Va a ser el padrino de mi hija".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Omar Montes está encantado con esta noticia y es que desde su participación en 'Supervivientes', la pareja tiene una gran amistad con el de Pan Bendito. El ex de Isa Pantoja triunfa en el mundo de la música, solo ha logrado hacerse un hueco en la industria musical y cada una de sus canciones se coloca como número uno en las listas.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Y su éxito lo ha querido compartir con su amigo Fabio, juntos sacaron este verano el tema 'Diablita remix' que ha pegado con mucha fuerza. Sin duda, un gran gesto por parte de Omar a la hora de apoyar a su gran amiga que lucha con fuerza en el panorama musical.

El joven también ha dedicado un tema a su futuro bebé 'Que se parezca a ti', una canción que ha escrito con el corazón y que está dedicada a sus dos "princesas".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io