William Levy y Elizabeth Gutiérrez se casaron en 2002 y tienen dos hijos, Christopher Alexander, de 15 años, y Kailey, de 12.

Tras el revuelo que se formó al conocerse la separación del actor de origen cubano William Levy (protagonista de Café con aroma de mujer) y su esposa, la estadounidense de origen mexicano Elizabeth Gutiérrez (Corazón salvaje), parece que las cosas entre ellos están ahora más tranquilas. La pareja ha roto su matrimonio de la manera más pacífica posible, gracias a los dos hijos que tienen en común y pese a los insistentes rumores de infidelidad por parte de él. Hace unos días, los medios se hicieron eco de esta buena relación al celebrarse el 12 cumpleaños de la hija menor de la pareja, Kailey.

William y Elizabeth adoran a sus hijos (el mayor, Christopher Alexander, tiene 15 años) y eso ha hecho que la cordialidad haya imperado entre ellos. Así, con motivo del aniversario de la pequeña, ambos lanzaron cariñosos mensajes hacia ella en sus redes sociales y posiblemente se encontraron para festejar ese día tan especial.

Hace dos semanas, además, Elizabeth publicaba en su cuenta de Instagram una fotografía de toda la familia pidiendo respeto hacia sus hijos y también hacia su ex esposo. "No hay culpable en esta situación; él es el padre de mis hijos, el hombre más importante. Nuestra verdad como pareja, ahí se va a quedar, con nosotros", escribió demostrando así que la relación entre ellos es muy buena.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez, caminos separados

La pareja, que se casó en 2002 y ha permanecido unida casi 20 años, ha tomado ya cada uno rumbos por separado. Hace unos días, Elizabeth volvió a compartir en su Instagram fotografías en bikini y muy sensual, algo que no hacía durante su matrimonio con William Levy y que sorprendió gratamente a sus seguidores. Más de 52.000 personas le dieron su Me gusta.

Por su parte, Levy, a quien se relacionó sentimentalmente hace poco con la actriz española Alicia Sanz aunque él se apresuró a desmentirlo, se prepara ya para empezar a grabar Montecristo, una serie que lo llevará hasta Madrid para rodar algunas escenas.

