Anabel Pantoja podría haber rehecho su vida junto a una nueva ilusión. La prima de Kiko Rivera sorprendió a todos al confesar que había decidido poner punto y final a su matrimonio con Omar Sánchez tan solo cuatro meses después de darse el 'sí, quiero'. Ahora, según ha desvelado Kiko Hernández en 'Sálvame', parece que la colaboradora podría haber encontrado de nuevo el amor tan solo un mes después de esta ruptura. "Le pregunté si estaba conociendo a alguien y me dijo que no pero dudosa, se puso un poco nerviosa", ha comenzado explicando.

Una noticia que ha salido a la luz a la misma vez que desde 'Diez Minutos' mostrábamos en exclusiva cómo Omar Sánchez se divierte con otra, y es que parece que los dos podrían estar comenzando a rehacer su vida por separado. "Me dicen que Anabel es muy amiga de la madre del chico, Álvaro. El padre tiene el restaurante y dicen que Anabel hizo en principio amistad con la madre, se conocen y hay un flechazo entre los dos", ha seguido informando Kiko Hernández.

Telecinco

Precisamente, una de las primeras quedadas que tuvieron fue en el restaurante del padre de él, llamado Casa Fernando y que se encuentra en Gran Canaria. "Se han visto en varias ocasiones", ha asegurado el colaborador dejando claro que esta relación podría haber comenzado hace ya unas semanas. "Ayer me dijo Anabel que es verdad lo del restaurante, que va mucho allí". De esta forma, parece que la sobrina de Isabel Pantoja estaría muy feliz junto a esta nueva ilusión a pesar de que hace pocos días parecía estar arrepentida de haber puesto punto y final a su relación con Omar.

Por su parte, Gustavo González ha indicado que ha hablado con un amigo de Omar Sánchez que le ha asegurado que esta noticia ya la sabía y que está muy dolido. "Él tenía claro que había alguien y le da mucho miedo que rehaga su vida porque está enamoradísimo. No le guarda ningún rencor", ha reconocido el colaborador asegurando que esta noticia no le ha pillado por sorpresa a la expareja de Anabel Pantoja.

