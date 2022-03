Belén Esteban ha regresado al programa de 'Sálvame' después de haber estado un tiempo ausente. Ahora, ha confesado que si se había ausentado del trabajo es porque había dado positivo por coronavirus, una noticia que ha indignado a sus compañeros, que no han dudado en reprocharle que no les hubiese contado nada a ninguno de ellos. "Lo hice para no preocuparos porque no podíais hacer nada", ha confesado ella intentando justificar el motivo por el que ha preferido llevarlo todo en silencio.

La colaboradora, que ya está completamente recuperada, ha vuelto a demostrar su naturalidad y entrega con el programa accediendo a subirse a una báscula para ver cómo le había afectado este tiempo que ha tenido que permanecer en casa. "Hay que quitarle un kilo a lo que salga", ha advertido en reiteradas ocasiones.

Telecinco

Un poco temerosa por lo que podría marcar, ha intentado justificarse. Sin embargo, se ha quedado completamente alucinada al ver el resultado final. "¡Anda, pues he adelgazado! La última vez que me pesé pesaba 67 kilos", ha asegurado a Carlota Corredera mostrando lo feliz que se siente al ver que ahora pesa 64, aunque ha vuelto a reiterar que a ese número había que restarle un kilo.

De esta forma, parece que tras padecer coronavirus, la colaboradora ha terminado perdiendo algunos kilos, y es que ella ya había asegurado que lo ha pasado "muy mal", ya que al ser diabética ha notado como esta enfermedad le ha afectado más, teniendo que llevar un estricto control. Ahora, totalmente recuperada y con unos kilos menos, Belén Esteban comparte otra buena noticia, y es que entrará en la casa de 'Secret Story' para convivir con los concursantes durante unos días.

