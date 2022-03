Parece que Rocío Flores no ha llegado a un acuerdo con la productora del programa en dónde iba a colaborar. La joven está muy solicitada en los platós de televisión y, aunque sus compañeros opinen que es muy "poco generosa" en el programa donde colabora ahora, en 'El Programa de Ana Rosa', parece que le ha cogido el gusto a la televisión y ese es ya su mundo. Rocío Flores iba a fichar como colaboradora del programa de las tardes de Sonsoles Ónega, 'Ya son las 8', pero algo ha cambiado.

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores habría estado negociando con el programa para acudir un par de veces al mes como colaboradora igual que su tía Gloria Camila y hablar, evidentemente, de temas relacionados con ella. Finalmente la joven habría rechazado esta propuesta según informa 'FórmulaTV'.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Instagram

Aún se desconocen las razones por las que la nieta de Rocío Jurado ha tomado esta decisión, pero quizás tiene que ver con no encontrarse con la novia de su padre por los mismo pasillos o incluso plató. Marta Riesco ha vuelto a colaborar en el programa tras su baja y ahora habla abiertamente sobre su relación con Antonio David. La periodista no tiene ningún problema con Rocío Flores, incluso le dedicaba unas cariñosas palabras: "Creo que lo mejor es que pase el tiempo, el tiempo pondrá a todo el mundo en su sitio, las cosas no hay que forzarlas. Yo pienso de ellas cosas maravillas. Ojalá todo el mundo reme a favor. El amor nunca es algo malo".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io