Este miércoles 9 de marzo, Marta Riesco reaparecía en 'Ya son las ocho' sin pelos en la lengua. Antes de entrar en el plató de Sonsoles Ónega, Jorge Javier interceptaba a la colaboradora preguntándole: "¿Es verdad que te quieres casar?", "Oye pues sí. ¿Por qué no?… Claro que me quiero casar. Tengo muy claro lo que estoy haciendo", respondía la periodista de lo más sincera. En 'Ya son las ocho', de nuevo Marta Riesco confesaba que está deseando pasar por el altar con Antonio David Flores.

No solo ha hablado de sus ganas de boda, sino también ha querido lanzarle un mensaje a la hija de su novio. "Hay cosas que no se pueden negar, solo hay que verme la cara, estoy contenta y eso es porque todo está bien". Rocío Flores no quiere saber nada de la relación de su padre con la periodista, ¿Qué piensa de esto Marta Riesco?



"Para Rocío solo tengo buenas palabras, estoy aquí para cuando me necesite, siempre estaré para ella", se sinceraba la colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa'. "Estoy feliz, siento que no todo el mundo se alegre por mí, pero estoy súper contenta. El amor es amor".

Desde plató, le preguntaban si confiaba en que el tiempo cambiara la postura de Rocío y pudieran retomar así su relación: "Creo que lo mejor es que pase el tiempo, el tiempo pondrá a todo el mundo en su sitio, las cosas no hay que forzarlas. Yo pienso de ellas cosas maravillas. Ojalá todo el mundo reme a favor. El amor nunca es algo malo".

