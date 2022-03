Tan solo unos días después de mostrar cómo es la impresionante casa en la que convive con Jesé Rodríguez y su hijo, compuesta por 4 plantas, dos salones, piscina y vistazas desde su habitación, Aurah Ruiz ha decidido abrir las puertas de su increíble vestidor. La ex gran hermana VIP está viviendo un gran momento personal, y es que está muy feliz tras su reconciliación con el futbolista, con el que tiene ya incluso planes de boda. Ahora, está muy contenta al ver cómo está quedando el vestidor que está montando en su gran casa.

La 'influencer' ha reconocido que ha tenido que dividirlo en tres partes ya que su ropa no cabía en la habitación que tenía pensado usar como vestidor. "El dueño de esta casa quería montar uno pero no le dio tiempo", ha reconocido. De esta forma, en su dormitorio tiene dos pequeñas estancias que está utilizando para colocar su ropa. Por un lado, en el primero de ellos ha utilizado las "estanterías para libros de 'Ikea'" para colocar sus pantalones vaqueros y pantalones cortos.

Mtmad

Además, en esta habitación también cuenta con un perchero donde tiene toda su ropa de marca. "Aquí arriba tengo la que más me pongo y es más nueva. Me gusta tener las cosas de marca cerca", ha indicado mostrando cómo en esa misma habitación tiene un gran número de zapatillas y tacones de marca.

En la estancia de al lado, que se encuentra también en su habitación, ha decidido colocar un espejo y armarios con más ropa. Desde blusas hasta su gran colección de bolsos de marca con los que está encantada. "Creo que los zapatos y los bolsos es lo que más me gusta", ha reconocido.

Mtmad

Mtmad

Por último, el resto de su ropa lo tiene colocado en una habitación situada en la planta intermedia. La joven está intentando crear ahí su gran especio de ropa y ya tiene colocado numerosos percheros donde puede tener a la vista todas sus prendas. "Aquí también tengo las cajas de las tiendas de marca porque las colecciono, me parecen súper bonitas y también las aprovecho para guardar cosas". Aurah Ruiz ha confesado que todavía no lo ha terminado del todo y que lleva ya muchos meses intentando organizarlo para que quede exactamente como a ella le gusta.

Mtmad

Mtmad

En esta estancia también cuenta con un armario empotrado de madera donde guarda vestidos y tops, entre otras cosas. "Me gustaría que fuese un armario blanco pero bueno, estaba así en la casa", ha reconocido. Sin embargo, pese a tener estas tres estancias, parece que para Aurah no es suficiente, y es que todavía tiene un gran número de botas que ha tenido que meter en el armario de otra habitación. "La verdad es que vestirme es un lío", ha reconocido confesando que tiene que ir de un lado para otro para ver todo lo que tiene.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io