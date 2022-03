Rocío Flores ha decidido aclarar en qué punto está su relación con Ana María Aldón después de que la mujer del ex torero reconociese que le había sorprendido mucho ver cómo la colaboradora hablaba de su matrimonio. La hija de Antonio David Flores ha indicado que, aunque ha hecho declaraciones que le han dolido, le tiene cariño. Un momento que ha aprovechado para explicar el motivo del polémico mote que le pusieron a la mujer de Ortega Cano para dejar claro que nunca se hizo con mala intención.

Ana María Aldón y Rocío Flores coincidieron en 'Supervivientes 2020', donde terminaron poniéndole el mote de 'Chusa' a la mujer de Ortega Cano, haciendo referencia al personaje que interpreta Paz Padilla en 'La que se avecina'. Ahora, ha transcendido que cuando la hija de Antonio David volvió de Honduras se lo contó a Gloria Camila y ambas se rieron. Una noticia que ha provocado que la colaboradora decida explicar qué sucedió para dejar claro que no se estaban burlando de ella.

"Surge en 'Supervivientes' de modo gracioso, que realmente ahí cada uno podíamos tener un mote porque éramos un cuadro", ha explicado. Además, ha querido aclarar que en ningún momento lo hicieron para reírse de ella. "Por mucho que quieran decir algunas personas, ni tengo la poca educación ni la poca vergüenza de decirle a una persona en un tono despectivo 'la Chusa', y muchísimo menos en las circunstancias en las que estábamos", ha indicado recalcando que ella era consciente de esto y si hubiese sentido que se lo decían en tono despectivo les habría dicho algo. "Conociendo a Ana María como la conocemos, ¿creéis que no me hubiera parado los pies si se lo digo en modo despectivo?". ha recalcado.

En ese momento, le han preguntado si se debía a que la mujer de Ortega Cano rebuscaba en la basura y llevaba una postura característica, algo a lo que Rocío ha respondido asegurando que "era un poco el rol que tenían cada uno".

De esta forma, ha dejado claro que su origen se debe a que "iban todos hechos un cuadro", haciendo referencia al tiempo que llevan sin ducharse, peinarse, etc. Ante la pregunta de si fue José Antonio Avilés el que pensó en ese mote, Rocío Flores ha preferido no responder, dejando que sea él quien lo confirme o lo desmienta.

