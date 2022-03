Además de un giro a su look, Lola ha decidido dar un giro a su vida. Después de haber trabajado desde los 16 años en diferentes profesiones, cuidando niños, mayores en los hospitales, animales o como camarera en bares, si algo tiene claro es dónde lo ha pasado mejor: siendo auxiliar de veterinaria. Justo antes de acudir a 'La isla de las tentaciones' primero y 'Supervivientes' después, Lola estaba trabajando ayudando en una clínica veterinaria que contaba con un hotel canino donde aprendió a atender a los animales y hacer algo de peluquería canina "que me encantaba".

Con una sonrisa y la ilusión en los ojos, la joven ha contado cómo al volver de Honduras a León, sus ex jefas le tenían preparado un trato: "Me propusieron llevar el hotel canino y ellas dedicarse íntegramente a la clínica, porque el hotel es un proyecto que no quieren descuidar y a mi me encantaba trabajar en el hotel. ¡Y obviamente dije que sí!", aseguraba ilusionada a cámara.

Mtmad

Así, en el canal de Wild Lola ha contado cómo ha cogido las riendas de este hotel, un nuevo proyecto que ha arrancado con mucha ilusión pues es el mismo lugar donde se formó. "Es como que he vuelto a mis orígenes". "Soy empresaria, emprendedora; que se me hace muy raro decirlo porque tengo que aprender muchísimo", aseguraba la joven que ha hecho un tour por las instalaciones que aún no están acabadas.

Ahora, con ayuda de su familia está llevando a cabo una reforma total del lugar para adecentarlo, ampliarlo y ponerlo a su gusto. "Por todos lados hay restos de la obra", afirmaba mientras enseñaba los perros que en estos momentos se están alojando en el hotel puesto que las habitaciones y los recintos están ya habilitados. "Yo aquí soy super feliz, me encantan los animales y aquí estoy rodeada".

Mtmad

Mientras lo enseñaba, Lola ha presentado a las que fueron sus compañeras de trabajo durante los años que pasó en la veterinaria, donde arrancó como recepcionista hasta llegar a colarse en el quirófano. "Quiero este proyecto con todo mi corazón", aseguraba destacando que "cuando haces las cosas con buena intención todo surge". Esperemos que así sea y que todo vaya rodado.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io