El torero Miguel Báez, El Litri, lo tiene claro: quiere formalizar la relación con su novia Casilda Ybarra. Después de su divorcio con Carolina Adriana Herrera, ha conseguido encontrar la estabilidad y felicidad en la historiadora del arte, tanto, que le ha llevado a querer volver a pasar por el altar para sellar su relación que comenzó hace apenas dos años, aunque no fue hasta noviembre de 2021 que no fueron fotografiados por primera vez. Y es que la pareja ha mantenido un perfil discreto en todas partes.

Hija del empresario aceitero, Antonio Ybarra Llosent y Casilda de Fontcuberta y Alonso, Casilda, de 40 años, siempre se ha mantenido alejada de los focos y tras su relación no ha sido diferente. No obstante, su boda ocupará grandes titulares y es que, como ha adelantado Loc, solo quedan dos meses para que se celebre. Emparentados con la nobleza española, el enlace promete ser todo un acontecimiento, aunque ya se ha adelantado que se maneja una ceremonia sobria y sencilla en algún lugar de Sevilla.

Gtres

Aunque ambos son creyentes, El Litri no podrá casarse de nuevo por la Iglesia puesto que, aunque sí cuenta con el divorcio de Carolina Adriana Herrera, no tienen la nulidad eclesiástica, lo que se lo impide. Y a no ser que consigan realizar la burocracia en el próximo mes, parece que todo está enfocado a una ceremonia por lo civil ya que solo queda algo más de un mes para cerrar todos los trámites.

Todavía no ha trascendido dónde se celebrará aunque la pareja tiene claro que se hará en Sevilla donde el torero tiene dos propiedades, ambas con un terreno amplio al aire libre, que serían perfectas para albergar una celebración de estas características.

