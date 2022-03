La última semana ha sido muy importante para Ana María Aldón y José Ortega Cano. Después de varias semanas de declaraciones de la diseñadora asegurando que no encontraba lugar en su matrimonio y que el torero ya no la miraba igual que antes, parece que la relación está recuperándose. Algo que se ha visto después de que el torero haya asegurado que está enamorado de ella "hasta las trancas". "Hemos hablado y hemos dicho que se puede solucionar", explicaba Ana María, aunque defendía que "lo que hace falta es que me lo haga sentir, no que me lo diga".



"Es una buena respuesta, lo que hace falta es que sea la solución. Esperaba que por lo menos eso, que hubiese ganas de tirar para adelante y subir", aseguraba la diseñadora, quien daba más detalles sobre cómo había sido la conversación. "Cuando tú empiezas una conversación y uno tiene la comprensión del otro y es mutuo, surgen un abrazo, unas emociones, y no hacen falta ni diez minutos de conversación, ni emociones, ni nada".

Telecinco

Así, Ana María ha asegurado estar a gusto con la nueva situación aunque "no te diré que está todo de color de rosa", sino que sí se encuentra relajada y a gusto con la respuesta de su marido. Eso sí, niega haber dado un ultimátum, al que asegura haber dicho solo "¡Espabila!".

Mientras tanto, José Ortega Cano disfrutaba del Día del Padre con su hijo. Padre e hijo son muy aficionados al fútbol por lo que ha aprovechado este día especial para compartir su afición: se han vestido de corto para participar en un partido benéfico, aprovechando para pasar un tiempo padre e hijo, ya que ambos comparten santo y este día especial. Pero no ha sido el único que ha acudido a la casa de José Ortega ya que el ex torero ha disfrutado de la presencia de su hija, Gloria Camila, y su nuevo novio, en la casa para una comida familiar todos juntos.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io