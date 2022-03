Tanto Ana María Aldón como José Ortega Cano han querido acabar con los rumores de crisis con un bonito gesto. Fue la propia Ana María la que, en 'Viva la vida', confesaba que su matrimonio estaba pasando por un momento delicado. "Yo no soy Rocío Jurado, pero soy persona. Quiero sentir que hago dichoso a mi marido y que es feliz conmigo", eran las palabras exactas de la gaditana las cuáles resumen lo que está pasando entre la pareja y dónde está el problema.

En mitad de este revuelo, la pareja ha intentado "disimular" o hacer ver que su relación puede con todo y que simplemente son rachas que tienes los matrimonios. "Yo no considero que haya hecho público un tema privado ni algo que se deba quedar en casa. Lo que hablé ha sido consecuencia de sus propias palabras hacia Rocío Jurado, que dice siempre que él está muy enamorado de ella y la echa de menos. Eso lo ha hecho público él, no lo he sacado a la luz yo. Mi marido es muy buena persona, yo nunca le haría daño ni tengo la intención", explicaba ayer 13 de marzo Ana María en su programa.

Aunque no obtuviese respuesta por parte de su marido a la frase: ¿Estás enamorado de Ana María?, la colaboradora de 'Viva la vida' piensa luchar por su matrimonio. Parece que Ortega Cano también quiere callar bocas, ¿y cómo lo ha hecho? Acudiendo a un evento familiar y posar con su mujer de lo más feliz. "Maravilloso el día de ayer en el cortijo

#eltrobalcortijo. Enhorabuena a nuestros amigos Mariano y Ángela por el bautismo de su pequeña Ana Patricia. Gracias de todo corazón por hacernos partícipe de este día tan importante", escribía la colaboradora en su última publicación donde aparece con el torero.

