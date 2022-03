Ana María Aldón está harta. Después de haber zanjado los rumores de superación o divorcio, la colaboradora de 'Viva la vida' ha querido responder a todas las críticas y comentarios que se han vertido sobre ella durante la última semana. Entre ellas las de Antonio Rossi, que señalaba que, fuentes de la familia Ortega le habían confirmado que la diseñadora tenía una "actitud altiva" con todo el mundo y que tenía "subyugado a Ortega Cano. De hecho, hay miembros de la familia con los que no le permite hablar".

Al escuchar estas palabras, Aldón ha querido responder negando tajantemente que esta información sea verdad y queriendo dirigirse directamente al colaborador: "Te están informando mal", aseguraba tajante, añadiendo que sabía de quién venía toda esta información en contra de ella. "La persona que te informa, te informa mal, de forma errónea y con inquina y maldad hacia mí. Está metiendo mucha mierda, y es lo que sobra en el matrimonio".

Telecinco

Ante las preguntas de Emma García, la colaboradora de 'Viva la vida' confirmaba que sabe perfectamente quién está informando a Rossi: "Sí sé quién le está pasando esta información y tiene que ver con amigos y familia", añadía con gesto cansado. "¿Quién puede tener tanta maldad para decir eso a un periodista? Sé de dónde viene, de alguien de la familia", aseguraban negando que se refiriera ni a Gloria Camila ni a Rocío Flores.

"Estoy un poco cansada", añadía la diseñadora quien pedía algo a su marido: "Yo espero la defensa de mi marido porque solo lo puede decir él si esto es cierto o no. Y la necesito, porque me parece muy injusto". "Yo no permitiría a nadie de mi familia que le digan una cuarta parte de lo que dicen de mi. No lo permito. Porque mi marido no se lo merece", dejaba claro.



