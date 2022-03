anabel pantoja y omar sánchez pasan su fin de semana juntos

Tan solo cuatro meses después de su polémico 'Sí, quiero' Anabel Pantoja y Omar Sánchez decidían poner punto y final a su matrimonio. La pareja sorprendía con esta noticia después de cuatro años de intenso amor y de una relación que parecía realmente idílica. Sin embargo, la sobrina de Isabel Pantoja tomaba la decisión de poner punto y final a su historia de amor con el windsurfista. Ahora, tan solo unos meses después de esta drástica decisión, Anabel Pantoja y Omar Sánchez han pasado el fin de semana juntos.

La expareja ha pasado unos días en un hotel de ensueño, con paseo en barco y unos maravillosos planes que a muchos les han hecho sospechar que la pareja podría haberse dado una nueva oportunidad. Aunque, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto parece que no sería una reconciliación, sino más bien una relación de dos exbienavenidos.

Juntos han pasado el día en un barco junto a otros amigos, por motivo de una despedida de soltero de uno de sus amigos. Ambos suben fotos del hotel en el que se hospedan y comprobamos que es el mismo. Algo totalmente natural, ya que después de tantos años de amor, ambos mantienen amistades en común. Y por el respeto y cariño a sus amigos han decidido aprovechar que no existen rencores entre ellos para disfrutar de este plan con amigos.



Ni Anabel ni 'El Negro' han revelado en qué punto se encuentra su relación tras la ruptura. Sin embargo, los hechos aún son recientes como para mantener una relación muy estrecha, pero sí de respeto y amistad. Por eso aunque se los pudo ver juntos no estuvieron revueltos, cada uno se sentó en el extremo de la mesa durante la comida que compartieron junto a sus amigos.

