Cuando aún estábamos digiriendo la polémica ruptura de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, ahora una nueva separación hace saltar todas las alarmas: Anabel Pantoja y Omar Montes se podrían haber separado. El joven canario ha reconocido a su amigo Alejandro Albalá que la sobrina de Isabel Pantoja y él se encontraban atravesando una crisis en su relación. "Omar me ha dicho que se han tomado un tiempo y que fue Anabel la que le pidió este tiempo por un desgaste en su relación", explicaba el exmarido de Chabelita en 'Viva la vida'.

Por otra parte, el programa, después de un seguimiento a la pareja, ha confirmado que Anabel se aloja en un hotel cuando está en Pozo Izquierdo y no en la vivienda conyugal. La sobrina de Isabel Pantoja y su marido hacen vida por separado cuando ella visita las Islas Canarias.

Pero, Kiko Matamoros ha ido más allá y asegura que el motivo de la ruptura de su relación sería una tercera persona. Según el colaborador de televisión, Anabel Pantoja habría iniciado una nueva relación con otra persona, con la que ya hace vida de pareja hace dos meses.

El padre de Anita Matamoros señala que la prima de Kiko Rivera conocía a este hombre antes de darse el 'Sí, quiero' con Omar Sánchez. Kiko dice que tiene pruebas gráficas y mensajes que demostrarían la deslealtad de Anabel Pantoja a su marido con otro hombre. Es una persona anónima y sus encuentros se producen en Madrid. Aunque ya no se dejan ver en público juntos.

"Hay terceras personas en este caso, rotundamente sí, hay una tercera persona vinculada a Anabel Pantoja, un señor que se ha cruzado en la vida de Anabel y por el que ha perdido la cabeza, por él ha decidido romper la relación con Omar", sentenciaba Kiko.



Telecinco.es

Por otra parte, Raquel Bollo y Alejandro Albalá, amigos de Anabel y Omar respectivamente han confirmado que la pareja está en crisis. "A pesar de que Anabel ha estado muy enamorado de su novio... por la forma de ser de él, que es muy buen niño y la forma de ser de ella, pensé que no iba a acabar bien. Cuando se fue a Canarias a vivir también sabía que se iba a cansar", explicaba la que fuera íntima amiga de Isabel Pantoja.



This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Omar me ha dicho que no quiere entrar en ese que está trabajando, pero está muy afectado por lo que está pasando en su relación", explicaba el exmarido de Chabelita. Pocos minutos después, Omar también ha pedido en directo a su amigo Alejandro que, por favor, le pida a Kiko Matamoros que le enseñe las pruebas de esa deslealtad por parte de Anabel Pantoja.

Finalmente, Alejandro Albalá ha confirmado que Omar Sánchez y Anabel Pantoja se han tomado un tiempo. "Omar me ha dicho que se han tomado un tiempo y que fue ella la que le pidió este tiempo por desgaste en su relación".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io