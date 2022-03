Omar Sánchez, el ex de Anabel Pantoja, se divierte con otra. Como podrás ver en EXCLUSIVA en el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en tu kiosco, el canario, que se quedó tocado y hundido cuando la sobrina de Isabel Pantoja decidió finiquitar su matrimonio solo cuatro meses después de darse el 'sí, quiero', olvida sus penas en buena compañía. Un mes después de su ruptura, Omar Sánchez, poco a poco, empieza a rehacer su vida y, el pasado fin de semana, le vimos súper bien acompañado de una atractiva morena disfrutando de los carnavales en Las Palmas de Gran Canarias.

La pareja estaba acompañada de un grupo de amigos, pero cuando Omar y la chica se quedaban solos, la complicidad saltaba a la vista como podrás ver en nuestro número de papel que ya está a la venta ¿Será esta atractiva morena la posible sustituta de Anabel en el corazón del surfista? Mientras el surfista se divertía, la sobrina de Isabel Pantoja se encontraba en Sevilla al cuidado de su padre, Bernardo Pantoja, y a su vuelta al trabajo en 'Sálvame', habló de su ex. "Es un tío que no me merezco. A veces digo: ¿Qué he hecho? Que me he separado, que todo se ha ido al garete" y no se atreve a vaticinar un futuro para ellos. "Si no sé lo que voy a cenar esta noche, imagínate si voy a saber lo que voy a hacer mañana… No creo en la felicidad 100% ni en el amor eterno al 100% ni en la vida al 100%. Creo en ser feliz cada día. Lucharé por ser feliz cada día y cuando acabe el día decir: 'Lo he hecho bien'", comentó.

Agencias

Agencias

Durante su noche de carnaval, Omar se divirtió con esta atractiva morena con la que se mostró muy cómplice. Estuvieron tomando algo con un grupo de amigos pero siempre muy pendientes el uno del otro como podrás ver EN EXCLUSIVA en el nuevo número de DIEZ MINUTOS.

A pesar de su ruptura con Anabel, ellos han seguido como amigos y el canario ha estado pendiente de la salud de Bernardo Pantoja. "En los malos momentos solo las buenas personas y con corazón están, y una de ellas eres tú. Ánimo", le escribió en Instagram y también hubo llamadas para interesarse por su salud. A Anabel no le sentó bien cuando a Omar le relacionaron con Alexia Rivas, su compañera en 'Supervivientes 2021' . ¿Qué pensará ahora la sobrina de Isabel Pantoja al ver estas fotos con otra mujer?

