Marc Ostarcevic está atravesando un momento complicado. A sus 81 años, el empresario está atravesando un nuevo delicado momento de salud desde que en 2019 le diagnosticaron cáncer de próstata. En ese momento fue tratado en Benidorm, ciudad donde tenía su residencia, ahora todo parece indicar que se ha trasladado a Sevilla por un nuevo problema en su salud que le hará pasar por quirófano en los próximos días.



Aunque se trata de una grave operación, el empresario croata podría estar solo en esta ocasión pues hace años que no se habla con su exmujer ni con sus hijos Marc y Christian, aunque sí con Yelco, su hijo mediano. En diferentes ocasiones, Ostarcevic ha asegurado sentirse dolido por ellos ya que no se interesaron por él cuando fue diagnosticado: "No es normal que mi hijo no me llamara cuando me diagnosticaron cáncer", llegó a asegurar en 'Viva la vida'. "No tengo nada que decir. Lo único que le puedo desear es que mejore, que se cuide y se recupere", aseguró Norma sobre su exmarido el día que se enteró de su diagnóstico de su ex.

Telecinco

Ahora, según ha apuntado 'Socialité', el croata se encuentra sometiéndose en la capital hispalense a las pruebas preoperatorias antes de una intervención quirúrgica con motivo de una cardiopatía. Un problema de salud grave que el programa no ha conseguido detallar aún. Estas informaciones apuntan a que la operación podría realizarse este mismo miércoles en el Virgen del Rocío si todas las pruebas salen correctamente. Habrá que esperar para conocer el resultado de la operación y si sus hijos estarán con él en esta ocasión.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io