Hace un año que Melyssa Pinto volvía a sonreír en su vida amorosa después de algunos chascos en sus relaciones, pero ahora la joven ex concursante de 'La isla de las tentaciones' vuelve a estar soltera. Lo ha confirmado ella misma en sus redes sociales después de que sus seguidores hayan estado ojo avizor y hayan empezado a ver algunas 'señales', así que después de mucho insistir, este domingo era la propia Melyssa la que quería dar la noticia para evitar rumores y cuchicheos: "Lo digo ya y me lo quito de encima: Sergi y yo ya no estamos juntos".

De momento, Melyssa no ha querido dar más detalles, pero parece que la cosa no ha acabado muy allá a juzgar por sus palabras y la seriedad con la que lo ha contado: "No es un tema del que quiera hablar, así que no me preguntéis más, os lo pido por favor. Es algo que me quedo para mí", ha sido tajante con su 1.2 millones de seguidores.

Sergi y ella llevaban juntos alrededor de un año. Siempre ha querido mantener su relación lejos de cámaras y hasta de sus redes sociales, aunque de vez en cuando sí han mostrado su relación abiertamente en fotos de lo más románticas o en algún momento especial que han vivido mientras han estado juntos.

Se desconoce el motivo de esta ruptura, aunque ya hace unos días el medio Outdoor contó que la pareja se había dado un tiempo, algo que ha resultado muy breve, ya que ni una semana después Melyssa ha anunciado que lo han dejado definitivamente. Esta ruptura llega después de que la joven, de 30 años, haya tenido una vida amorosa algo movida: se dio a conocer junto a Tom Brusse en 'La isla de las tentaciones', una relación que acabó peor que mal después del claro tonteo de él con otras chicas en su villa. La hoguera final significó su ruptura definitiva, y meses después ella sorprendió contando que había vuelto con un chico con el que estuvo antes que Tom, Manuel. Con aquel chico también acabó rompiendo después de unos meses, y el siguiente novio oficial que se le ha conocido ha sido precisamente Sergi Castro, con el que ahora también ha roto. ¿Encontrará Melyssa a su príncipe azul definitivo?

