Paz Padilla está completamente centrada en la nueva etapa laboral que comienza alejada de 'Sálvame'. La presentadora fue despedida de 'Mediaset' tras protagonizar un tenso enfrentamiento con Belén Esteban en el que terminó marchándose de plató. Ahora, mientras comienza el juicio contra la cadena después de que la humorista demandase a la cadena de Fuencarral por despido improcedente, Paz Padilla se ha reencontrado con una persona muy especial para ella.

A través de sus redes sociales, la humorista ha compartido un vídeo en el que se ven diferentes imágenes de la reunión que ha tenido con Javier Sardá. Paz Padilla ha confesado estar muy feliz de poder haber pasado tiempo junto a él, y es que parece que sus consejos le son de gran ayuda. De hecho, no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras con las que deja claro lo importante que es para ella. Descubre lo que ha dicho haciendo click en el vídeo de arriba.

Además, parece que ella no es la única que ve en Javier Sardá un gran consejero, y es que Rosa Benito ha decidido pronunciarse escribiendo un mensaje en esta publicación donde dejaba claro que para ella también fue de mucha ayuda hablar con él. "Fue una de las personas que me dio un buen consejo", ha escrito.

Por su parte, Paz Padilla se encuentra ahora centrada en su obra 'El humor de mi vida', que ha conseguido arrasar en el teatro mientras espera la resolución del juicio contra 'Telecinco' en el que pide que su despido sea considerado nulo y recibir una indemnización de 20.000 euros.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io