Paz Padilla ya tiene fecha para su juicio contra Telecinco. Mediaset decidió despedir a la presentadora después de que, el pasado 20 de enero, abandonara el plató de 'Sálvame' tras una fuerte discusión con Belén Esteban por las vacunas del coronavirus. La cadena de Fuencarral emitía un escueto comunicado para confirmar la rescisión del contrato de la humorista. "Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero", se podía leer en el escrito.

Tras su despido, Paz Padilla, que en estos duros momentos se ha refugiado en su hija y sus amigos, decidió emprender acciones legales contra Mediaset por despido improcedente como confirmó la abogada y 'youtuber' Maica Vasco. La presentadora ha demandado a la cadena de Fuencarral, a PubliEspaña y a 'La Fábrica de la Tele', productora de 'Sálvame' y exige que su despido se declare nulo "por vulneración de derechos fundamentales". Si esta petición no es considerada, la actriz solicita que el despido sea considerado improcedente. Además, ha pedido una indemnización de 20.000 euros "porque se ha vulnerado su derecho a la libertad de expresión".

Telecinco

Paz Padilla ya tiene fecha para su juicio contra Mediaset. Será el próximo el 31 de mayo, a las 09:10 de la mañana en el Juzgado de lo Social nº 47 de Madrid según fuentes judiciales han confirmado a 'Confidencial Digital'. Al parecer, primero tendrá lugar un acto de conciliación, que es lo que marca la ley, para saber si las partes han llegado a un acuerdo extrajudicial y sino ha sido posible, se celebrará el juicio.

Mientras se resuelven sus temas judiciales con Mediaset, Paz Padilla, que sigue triunfando con su obra de teatro 'El humor de mi vida', ha puesto tierra de por medio y se encuentra en México. La humorista tiene la conciencia muy tranquila "Dicen: 'Despedida Paz Padilla'. ¿Pero a quién no lo han despedido? Cuando trabajas es normal que en algún momento prescindan de ti. Ya está. Yo estoy con la conciencia muy tranquila, que lo he dado todo. Estoy 'open to work'" comentó en el programa de TV3 'Tot es mou'.

