Chanel ha vuelto a verse inmersa en una nueva polémica. La cantante tuvo que presenciar cómo muchos cuestionaban su victoria en el 'Benidorm Fest' después de que se mostrasen los votos del jurado y del público. Tal fue el revuelto que 'RTVE' tuvo que hacer público un comunicado para defender su sistema de votaciones. Sin embargo, la artista no ha dejado que todo esto empañe su ilusión por haberse convertido en la representante de España con su canción 'SloMo'.

Ahora, cuando parecía que todo se había calmado, el tema de la artista vuelve a estar en el punto de mira, esta vez por su videoclip. Malena Gracia ha asegurado en el programa de 'Socialité' que le han plagiado, y es que encuentra muchos parecidos entre el videoclip de 'SloMo' y el de su tema 'Loca', unas semejanzas que ha confesado que descubrió gracias a sus seguidores. "Me empiezan a escribir por las redes y me dicen que es como una copia. Y claro, es que es totalmente mi vídeo de 'Loca'", ha indicado.

La cantante ha explicado que le parece que es completamente igual y ha reconocido que no cree que lo hayan hecho para hacerle un homenaje, ya que en ese caso habrían hablado con ella e incluso le habrían ofrecido colaborar. "Podrían haber hecho otra cosa. No sé si ella es fan mía o la persona que ha producido el vídeo y ha dicho 'vamos a copiar la historia'". Malena Gracia ha recalcado que en la canción se llega a decir la palabra "loquito" en el tema.

"Es todo igual, ha faltado ponerme a mí ahí. Dice la palabra 'loquito'. La pantalla de atrás igual, las sombras, los bailarines, los sombreados, los movimientos de pelo también me imita. Alguna cosa tiene diferente, pero todo lo demás...", ha indicado resaltando en varias ocasiones que los movimientos de pelo son de lo más parecidos. Además, ha destacado que ella en su videoclip también baila mientras le cae agua.

Pese a todo, ha asegurado que no tiene pensado demandarle por esto, aunque ha reconocido que podrían tener un problema. "Si ella con mi vídeo logra ganar y le va bien pues ya está", ha desvelado dejando claro que aunque no vaya a tomar medidas legales no le ha hecho "ninguna gracia". Además, ha querido enviar un mensaje para dejar claro que nunca podrá ser ella. "Chanel me encanta como artista pero no es Malena Gracia, Malena Gracia solo hay una", ha zanjado.

