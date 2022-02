Si la polémica ya solía envolver a la elección del representante español para Eurovisión todos los años, en este 2022, que ha sido el primero que se ha organizado el Benidorm Fest como una propuesta supuestamente transparente, tampoco ha estado exento de problemas. Finalmente, y aunque el público prefería otra canción, ha sido Chanel Terrero con su 'Slo Mo' la elegida en el festival de música para ir a Turín el próximo 14 de mayo. Las críticas se han servido a puñados en las redes sociales, e incluso la propia Chanel decidió cerrar su cuenta de Twitter por el odio recibido, pero como al final la culpa de salir elegida no ha sido de ella, también ha recibido muchos mensajes de apoyo.

Las propias rivales de Chanel, las gallegas Tanxugueiras y las catalanas Rigoberta Bandini, hicieron un ejercicio de sororidad al felicitar con deportividad a la joven, pero entre todas esas felicitaciones ha habido una que ha llamado la atención (además del de María Patiño y su gesto en pleno directo): la de su ex novio, el actor y músico Víctor Elías. Sí, el actor que dio vida a Guille en 'Los Serrano' y Chanel tuvieron una relación que, por lo que parece, no terminó nada mal. Tampoco han faltado los apoyos de muchísimos famosos, como Risto Mejide y Laura Escanes, Raquel del Rosario, Ana Mena, Soraya Arnelas o Beatriz Luengo.

Víctor ha sido de lo más cariñoso con sus palabras, demostrando que tiene buena relación con su ex más allá de la ruptura: "Me quedo corto con todas las palabras que tengo. Preparación, ilusión, pasión, vocación, talento". ¡Qué bonito!

