Steisy no es una mujer que se caracterice por tener pelos en la lengua y, si los tiene, podrían ser de otra persona, porque la ex tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' no ha escondido nunca que ha tenido una vida sexual de lo más activa, y habla de ello con tanta naturalidad como cuando cuenta lo que ha cenado la noche anterior. La granadina nunca ha entrado demasiado en detalles sobre su vida sexual, pero esta vez en su canal de mtmad ha confirmado que ha tenido mucho sexo y muy bueno, incluyendo tríos y orgías.

"Tríos muchos. Con dos tíos o dos tías", ha señalado, pero no se lo recomienda a todas las parejas: "Es súper guay y puede hacer que la pareja tenga una confianza brutal, pero un mínimo de inseguridad crea una cuerda floja que puede tirar la relación por la borda". ¿Hablará desde la experiencia de sus problemas de celos?

Por otro lado, de camas redondas también ha disfrutado: "Hacía orgías con matrimonios. Yo era la que iba soltera y me acostaba con dos matrimonios", ha contado justo antes de entrar en detalles de cómo funciona ese 'mundillo': "Yo tenía un matrimonio que era más amigo mío, y ellos me presentaban a otros. Era como su musa. Pero para que otra pareja se acercase a mí, prácticamente tenía que pedirle permiso a la mía. Se trata del juego sexual, acercarse, el tonteo, ser cariñosos... es el juego que envuelve todo eso", ha contado, dejando claro que hay lugares, hoteles e incluso fiestas privadas donde hacer este tipo de intercambios de parejas. ¡Qué fuerte...!

A pesar de todo este pasado de disfrute sexual que ha tenido Steisy, hoy por hoy no se plantea ser pareja abierta con su chico, Pablo Pisa, y participar de todo eso de nuevo, esta vez acompañada, aunque a ella sí le gustaría, aunque reconoce que no están "preparados".

Steisy responde a la eterna pregunta: ¿cuánto cobra?

En su juego de 'preguntas y respuestas', Steisy ha tocado otros temas, como sus posturas favoritas ("Me encanta que me coman lo de abajo, pero mi Pablo no es muy de comer" o "Me gusta que me den por detrás, es un gustazo"), o sus tatuajes, pero también ha revelado la respuesta de una de las preguntas que más le repiten sus seguidores: ¿Cuánto cobra?

El dinero es algo muy personal, pero como ha celebrado por todo lo alto su capítulo número 100 en mtmad, ha querido darle ese gusto a sus seguidores, aunque un poco a medias: cobrar de las redes sociales y publicidades es algo bastante inestable, y cada mes es diferente, aunque Steisy se lo tiene muy bien montado: "El mes que menos, 6.000 euros", ha dicho ella con la boca pequeña, algo que ha desmentido su novio, que le ayuda a llevar sus cuentas: "Hace mucho que tú no cobras eso. El mes que menos cobras es 12.000 euros: mtmad, onlyfans, Nu Skin, publicidades en redes, televisión...", ha dicho Pablo. ¡Para que luego le pregunten que de qué trabaja y que de dónde saca la pasta!

