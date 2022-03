Dicen que los problemas de los ricos son diferentes a los del resto de los mortales, y Kylie Jenner acaba de demostrarlo anunciando que, después de un mes y medio del nacimiento de su hijo, y anunciar a todo el mundo (literalmente) cómo se llamaba la criatura, ahora resulta ¡que le van a cambiar el nombre! Ella y su chico, el rapero Travis Scott, habían escogido el nombre de Wolf Jacques, cuyo primer término se traduce como 'Lobo' al español... y ahora se han dado cuenta de que el pequeño no tiene cara de Wolf.

Ha sido a través de Instagram donde Kylie ha anunciado este cambio: "Para vuestra información, el nombre de nuestro hijo ya no es Wolf 😅😅 Simplemente, nos dimos cuenta de que no era él. Quería compartirlo porque sigo viendo 'Wolf' por todas partes 🙏", ha dicho la influencer ante sus 320 millones de seguidores. Eso sí, si esperabas enterarte de cómo le han llamado definitivamente, vas a tener que esperar, porque ninguno de los dos ha dado pistas del nuevo que han elegido.

Si le hace falta ayuda, nosotros tenemos una lista con 65 nombres de niños bonitos y con su significado o hasta 105 nombres originales y poco comunes, aunque lo que nos sorprende es que, conociendo a las Kardashian, y tras 9 meses de embarazo, no hayan sido capaces de escoger un nombre que les guste y ya está, aunque parece que el 'klan' ha puesto muy de moda eso de ver la cara del bebé y empezar a pensar qué nombre le pega... ¿Cómo le llamarán ahora? Porque tiene que estar, como mínimo, a la altura de 'Stormi', la otra hija de Kylie y Travis, que en español sería algo así como 'Tormenta'.

Los rumores entre los fans, sin embargo, son como una rueda que no para de girar: hace tiempo salió a la luz que podrían decantarse por el nombre Angel, y como hasta ahora se dirigen al pequeño como 'baby' porque sigue sin nombre, algunos ya han ataco cabos y creen que podría llamarse Baby Angel. Sólo esperamos que sus padres piensen en el instituto, que los niños pueden llegar a ser muy crueles y no queremos tener que escribir sobre las collejas que le dan al pobre chaval...

