Parece que la sombra de Travis Barker, el nuevo novio y futuro marido de Kourtney Kardashian, es muy alargada, y es que varios miembros de la familia le están cogiendo el gustillo a la estética rockera y 'goth': Kourtney ha cambiado totalmente su estilo, y más desde que se junta con Megan Fox, y ahora parece que Kylie Jenner va por el mismo camino a juzgar por el último regalito que ha recibido: un carrito de bebé para su segundo hijo, al que ha llamado Wolf ('Lobo', que también tiene tela), de la firma Chrome Hearts, una marca de estilo gótico de lujo.

Al carrito, del que no se sabe precio alguno porque es totalmente 'custom-made' (vamos, totalmente personalizado, aunque sabiendo que un sonajero de plata y 8 diminutos diamantes cuesta 2.000 dólares nos hacemos una idea), no le falta ni un detalle: es completamente negro, lleno de cruces góticas (símbolo de la casa) y ni a las ruedas les falta el logotipo de la marca. "OMG", ha escrito Kylie súper sorprendida junto a las fotos que ha publicado en las redes sociales agradeciéndole el regalito a la marca y a su madre, Kris Jenner.

Éste, por cierto, no es el primer carrito personalizado que ha realizado la marca: ya le regalaron uno a Cardi B y Offset cuando nació su segundo bebé, el pasado septiembre, con cruces de colores:

No es la primera vez que vemos que Kylie lleva un carrito de bebé de lo más fantasioso: en 2018, con su hija Stormi recién nacida, estrenó un carro de la firma Fendi que debía de costar varios miles de dólares, e intuimos que el que tiene ahora no va a ser nada barato tampoco. ¿Porque para qué vas a reciclar el carrito antiguo, como hace cualquier hijo de vecino, si eres 'muchimillonaria'? ¡Qué ordinariez...!

La llegada de Wolf a la familia ha supuesto una gran felicidad para todos, aunque las noticias de los embarazos ya no son ninguna novedad en el 'klan', porque Wolf ya es el 11º nieto de Kris Jenner después de -atención- Mason, Penelope, Reign, North, Saint, Chicago, Psalm, Dream, True y Stormi. A este paso van a poder montar su propio equipo de fútbol...

Las Kardashian-Jenner con todos sus hijos antes del nacimiento de Psalm y Wolf Instagram

Una vida llena de lujos

A pesar de tener sólo 21 años, Kylie ya es la gallina de los huevos de oro de la familia Kardashian-Jenner: ha sido la primera en ser certificada oficialmente como 'Billonaria' por la revista Forbes (por delante incluso de su hermana Kim), así que no es de extrañar que los lujos que ella se pega también los tengan sus hijos: si Stormi ya lucía mochilas de Hermès de 11.000 dólares para ir al cole, bolsos de Louis Vuitton o coches infantiles customizados, no queremos ni pensar lo que le deparará la vida al pequeño Wolf...

