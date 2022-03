Ayer 14 de marzo, Jorge Javier y Gema López protagonizaron un fuerte enfrentamiento en 'Sálvame'. El programa reveló unas teorías sobre Raquel Bollo y la colaboradora creyó que no eran del todo correctas esas informaciones, por lo que terminó discutiendo con el presentador. "Eres muy procuradora de verdad. Bájate del pedestal que eres muy pesada. Raquel no ha pagado, ¿no? Pues ya está. Lo que hagan los demás en este caso…No enfanguemos el debate que parecemos el Congreso de los Diputados", frenaba Jorge Javier a Gema López.

Telecinco

Esta tarde han vuelto hablar pero la intención ha sido diferente. Aunque la conversación ha empezado algo tensa igual que ayer, el presentador y la periodista han acabado con un acuerdo. "En Sálvame todos los problemas se derivan, todos los temas se enfangan, todos nos mojamos", explicaba Gema López. "Que a partir de ahí se considere que soy negacionista por sistema… creo que no. No soy negacionista por sistema, intento ser objetiva con los temas".

"La gente se hace mucho eco de mis arrancadas de furia. Reivindicas que eres la única que se enfrenta al programa", comenzaba el de Badalona. "Cada vez te reconozco menos. Esto no deja de ser un juego. Aquí no hacemos periodismo ni cosas de estas, es un mero espectáculo. Esto no va de a ver qué colaborador tiene la dignidad más larga (...) Muchas veces no entiendes de qué va esto", le recriminaba a la colaboradora. Finalmente ambos han reconocido que en varias cosas estaban equivocados y firmaban un acuerdo de paz: "Te considero que eres mi amiga… Llevamos 25 años en esto. A lo mejor necesitamos una cena", sentenciaba el presentador obteniendo un sí rotundo de la periodista.

