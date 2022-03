Cristina Medina no ha podido evitar romperse cuando le preguntaban por Jose Luis Gil. La actriz acudía al photocall del nuevo proyecto profesional de su compañera en 'La que se avecina' Vanesa Romero. La actriz se ha embarcado en su propio corto al que ha titulado 'Un día de mierda' y al evento no le ha faltado de nada. Hasta los cines Renoir de Plaza España, en Madrid se ha desplazado Cristina Medina, que se echaba las manos a la cara al recordar a su otro compañero José Luis Gil. El actor se recupera muy lentamente de un infarto cerebral.

"No puedo ni siquiera hablar", decía la actriz muy emocionada. "Está mejorando, lo que pasa que es un golpe muy duro y cuando estás tan susceptible pues… Es muy duro para él, para su familia. Es durísimo. Así que, muchísimo ánimo". Cristina comentaba a los medios que se encontraban en el photocall que intenta ponerse en contacto con él todo lo que puede: "Mando algún WhatsApp de vez en cuando porque sé que lo he vivido desde el otro lado que es muy pesado. Soy muy prudente. Voy preguntando por su salud, mandando ánimos y besos… Que se recupere, por Dios…", terminaba.

Gtres

A parte de hablar del cariño que le tiene al actor, Cristina ha contado cómo se encuentra con su tratamiento contra el cáncer de mama. "En esto hay tanto desconocimiento que se creen que te dan la quimio, te quedas calva y te vas a tu casa y no. Esto ya son años. Ya te conviertes en una enferma en mayor o menor medida, pero es verdad. Podría haber metástasis, pero no. Todas las revisiones están dando bien y el tratamiento, también. Aunque todo sea duro, va muy bien", ha terminado diciendo.

