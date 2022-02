Miren Ibarguren está esperando su primer hijo. La actriz de 'La que se avecina' ha compartido a través de Instagram su primera fotografía mostrando la barriga de su avanzado estado de gestación a través de una publicación que ha despertado ternura y risas a partes iguales: "Hola, me han echado el veneno", ha escrito la joven actriz en una publicación compartida con su chico, el director Alberto Caballero. El post muestra dos fotografías: una imagen de la actriz de 41 años posando mostrando su barriga, y otra de la pareja abrazada y sonriente con un sol de atardecer tras ellos.



A juzgar por su estado, la actriz podría estar de cinco meses aunque esto es algo que no han confirmado. La pareja lleva saliendo desde 2013, tras haberse conocido en los platós de 'La que se avecina', y ahora, con su relación más afianzada que nunca, han decidido dar el gran paso de ampliar la familia, lo que pondrá la guinda a su relación. Una noticia que ha sorprendido a muchos de los amigos de la pareja que han respondido al post dando la enhorabuena.

Eduardo Casanova y David Castillo, con quienes Miren coincidió en 'Aída', Pablo Rivero, Rossy de Palma, Sara Sálamo, Mariam Hernán, Natalia de Molina, Alberto Belasco, Fernando Guallar, Adriana Torrebejano, Unax Ugalde, Carmen Ruíz, Carlos Librado, Candela Serrat, Belén López o Miquel Fernández han sido solo algunos de los actores que han dado la enhorabuena a la pareja televisiva. También sus compañeros de 'La que se avecina', Ernesto Sevilla, Fernando Tejero y Dani Martínez han querido felicitar a la pareja con diversos mensajes. Y es que se trata de una muy buena noticia que seguro que alegrará los sets de grabación de la serie.

