Sofía Cristo habla sin tapujos de sus nuevos retoques estéticos. La Dj se ha puesto en manos de su centro de estética de cabecera para mejorar la flacidez del rostro, eliminar la grasa acumulada en la papada, algunas marcas en el rostro de brotes de acné y devolver la simetría a sus labios, eliminando la silicona que llevaba desde hacía años.



Fue a principios de marzo, cuando la hija de Bárbara Rey pasó por quirófano y ya está deseando mostrar los resultados, aunque todavía faltan unos días, porque como ella misma nos cuenta en el vídeo "tiene algunos puntos en el labio".

Para mejorar su imagen, Sofía Cristo se ha sometido a un 'FaceTite' y 'AccuTite' para tratar la flacidez y el eliminar los depósitos de grasa del rostro y la papada; el Morpheus para mejorar las cicatrices en el rostro y devolver el brillo perdido, y, por último, se ha hecho una queiloplastia para retirar los biopolímeros.

Hablamos con Sofía Cristo a la salida de la clínica estética al que acude para el postoperatorio. "Estoy muy contenta, aunque todavía tengo algunos puntitos en el labio. Tengo que haceme masajes para continuar el tratamiento", nos cuenta.



Aunque está deseando enseñar los resultados, la Dj todavía no quiere quitarse la mascarilla y enseñar cómo ha quedado su rostro. "Estoy todavía un poco hinchada. Compartiré la primera foto cuando sea el pibón máximo", comenta entre risas.

No ha sido una decisión de la noche a la mañana, la hija de Bárbara Rey nos revela que llevaba "un tiempo pensando en hacerme esto. Así que bloqueé la agenda de bolos par tener unos días y por eso me lo he hecho ahora". Y es que la Dj vive un buen momento profesional, con la agenda llena de bolos ("el verano lo tengo a tope"), "tengo el restaurante con mis tres socios y además sigo estudiando todo el tema de las adicciones".

Tan contenta está Sofía con su operación estética que ya está intentando convencer a su madre para que también pase por quirófano. "Ella es la primera que se ha hecho cosas, pocas, pero alguna sí. Yo la estoy convenciendo para que se haga algo pero me dice que quiere ir acorde con su edad. Yo creo que si se hace un poquito el cuello va a quedar genial", nos confiesa.

