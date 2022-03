Victoria para Kiko Hernández. El colaborador de 'Sálvame' le ha vuelto a ganar a Toño Sanchís, el ex representante de Belén Esteban, en los juzgados. El pasado año, el representante le reclamaba al colaborador una indemnización económica de 90.000 euros pero también que pagara durante dos semanas un espacio en un periódico de tirada nacional para pedirle perdón todos los días. Esa petición fue rechazada y Kiko le dedicaba unas duras palabras en el programa: "Igual que publicas que has ganado, publica que has perdido".

Después de perder, Toño Sanchís interpuso un recurso de apelación contra el colaborador y parece ser que la jugada ha vuelto a estar en su contra. Al ganar el primer juicio Kiko Hernández, el representante tuvo que hacerse responsable de las costas, que en ese momento como contaba el colaborador en 'Sálvame' eran de 15.000 euros. Esta segunda vez, Toño Sanchís va a tener que realizar el mismo proceso, ya que se ha fallado a favor de Hernández. Esta segunda sentencia redacta literalmente que "resulta ciertamente difícil seguir el hilo argumental del recurso formulado contra la sentencia de instancia al mezclarse continuamente opiniones subjetivas, preguntas retóricas, trascripciones literales de grabaciones (...).

Gtres

El recurso interpuesto por el representante ha sido desestimado por la Audiencia Provincial de Madrid y, de nuevo, Toño Sanchís será el encargado de pagar las costas del juicio: unos 20.000 euros en costas. Una vez más ha sido Kiko Hernández quien ha ganado en el juzgado.

